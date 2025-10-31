日本ロレアルのメイクアップブランド「MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）」は、明治のロングセラー商品「アポロチョコレート」と11月11日からコラボレーションを実施する。同コラボレーションでは、メイベリン製品を使ってアポロの世界観を叶える「アポロチョコレートメイク」を提案する。コラボレーション期間中に対象商品を購入した消費者に、数量限定でメイベリン×アポロのオリジナルノベルティをプレゼントする（数量限定）（一部店舗では取り扱いのない場合がある）。

昨今「いちご」や「チョコレート」からインスパイアされたメイクアップが季節を問わずSNSでトレンドとなっており、多くの注目を集めている。同コラボレーションは、この人気の高まりに着目し、メイベリン ニューヨークが甘くキュートな世界観を持つ明治のアポロチョコレートとコラボレーションすることで、消費者に「いつもとチョコっと違う自分」に出会えるような、心ときめく新しいメイク体験を届ける。





店頭やメイベリンの公式ウェブサイトでは、アポロチョコレートの世界観を表現した特別なメイクルックを展開し、「アポロチョコレートメイク」の魅力を存分に紹介する。メイベリンが誇るアイコニックな製品を使って、トレンド感あふれるプレイフルなメイクアップをぜひ楽しんでほしいとのこと。





メイベリン×アポロチョコレートのメイクを店頭や公式ホームページで公開する。対象期間中に対象商品を購入すると、アポロチョコレートとコラボレーションしたオリジナルミラーやシールをプレゼントする（数量限定）。

［小売価格］

メイベリン スカイハイ：1694円

メイベリン SPステイ ヴィニルインク：1991

メイベリン ハイパーシャープ ライナー R：1419円

メイベリン グローキッサー チークブラッシュ：1969円

（すべて税込）

［展開日］11月11日（火）から順次

日本ロレアル＝http://www.nihon-loreal.jp