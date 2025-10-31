B−R サーティワン アイスクリームは、11月1日から期間限定で、11月の新作フレーバー「カラメルアップルパイ」を発売する。りんご果肉入りアップルパイ風味フレーバーにアーモンドクリーム風味のフレーバーを合わせて、子どもから大人まで大人気のスイーツ、アップルパイをサーティワン流に仕上げた。アップルパイとロースト感のあるアーモンドの相性はバツグン。りんごが美味しくなる秋のシーズンに、サーティワン流の本格アップルパイを楽しんでみては。

「カラメルアップルパイ」は、りんごを使った大人気スイーツ、秋にぴったりなアップルパイ。香ばしいアップルパイ風味のアイスクリームに、まろやかでコクのあるアーモンドクリーム風味アイスクリームを合わせ、バターとシナモンが香るシナモンクッキーをINした。さらに、カラメルで煮込んだ甘酸っぱいりんごをイメージしたカラメルアップルリボンを合わせたら、サーティワン流本格アップルパイの完成だという。

シャキシャキとしたりんご果肉も入っていて、食感もヤミツキになること間違いなしとのこと。アップルパイとアーモンドの香ばしさ、りんごの甘酸っぱさをミックスした、この時期だけの奥深い秋の味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］シングル・レギュラーサイズ 420円

※レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルになる

（すべて税込）

［発売日］11月1日（土）

B−R サーティワン アイスクリーム＝https://www.31ice.co.jp