登録者数295万人のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベントが2026年2月にパシフィコ横浜で開催される。チケットは、11月1日19時に発売される。

チケット料金は、チケットのみが7700円、グッズ付きが1万1000円。グッズの内容はペンライトとピクチャーチケット。通販や会場でグッズは販売されない。

会場はパシフィコ横浜 国立大ホールで、日時は2026年2月3日、開場18時、開演19時。

イベントでは、オリジナル楽曲の「素直でごめんね」が初披露される。作詞作曲は玉屋2060%（Wienners）が担当する。

「佐久間宣行のNOBROCK TV」は、テレビ東京出身のテレビプロデューサーである佐久間宣行氏によるYouTubeチャンネル。さまざまな企画が人気を博す中、無名だったタレントが発掘されることでも注目を集める。

今回のイベントは出演者のひとりで「ノブロックガールズ」のひとりとされる森脇梨々香の発案により、同じく「ノブロックガールズ」の面々と1日限定のアイドルグループとして舞台に立つ。出演者は、佐久間氏のほか、福留光帆、みりちゃむ、風吹ケイ、二瓶有加、立野沙紀。さらに今回、錦鯉・渡辺隆やラランド・ニシダの出演がアナウンスされ、今後新たな出演者も順次明らかにされる。