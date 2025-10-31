ホットランドHD、米MLB“ドジャースが優勝したら” たこ焼き100円引き/優勝記念セールを予定

「築地銀だこ」などを展開するホットランドホールディングスは、米メジャーリーグのワールドシリーズでロサンゼルス･ドジャースが優勝したら値引きする「優勝記念セール」を予定している。同社が2025年10月24日に発表した。

ドジャースが“2年連続のワールドシリーズ優勝”を果たした場合に行うものとし、定番商品および期間限定商品のたこ焼き(8個入)を、全品100円値引きする予定。コラボ商品など一部商品は対象外となる。実施期間は、日本時間で優勝決定の翌日から2日間。

「築地銀だこ」は2024年、ドジャースと複数年のパートナーシップ契約を締結。球団の本拠地である「ドジャー･スタジアム」(米カリフォルニア州ロサンゼルス)内に店舗を出店した。

米カリフォルニア州の「ドジャー･スタジアム」

スタジアム内の店舗では定番商品のほか、ドジャースと共同開発で、日本のたこ焼きをアレンジした「チーズ&ワカモレ」などの現地向け商品を展開。その際に、“日本らしい商品”への要望が多数寄せられたことから、その後は、“和”の食文化を盛り込んだ「濃厚魚介系UMAMIたこ焼き」や「スパイシーキャビア 〜明太だれとすだち〜」などを販売した。

「築地銀だこ･ドジャー･スタジアム店」の様子

ワールドシリーズでは現在、ドジャースは2勝3敗。対戦相手のブルージェイズが先行している。次の試合は2025年11月1日に行われる予定だ。

〈予定している「優勝記念セール」の概要〉

実施期間: ワールドシリーズ優勝決定の翌日から2日間

実施内容:「たこ焼き(8個入)」全品 100円引き (定番商品と期間限定商品が対象)

対象店舗: 全国の築地銀だこ店舗 (一部店舗を除く)

※コラボ商品など一部商品は対象外

