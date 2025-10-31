¤³¤Î¼Ö¡¢ÊÑ¿È¤¹¤ë¤Î...¡ª¡©¡¡Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥â¥Ó¥·¥ç¡½¤ÇàÌ¤Íèá¤ÎÅþÍè¤ò»¡ÃÎ
2025Ç¯10·î30Æü¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖJapan Mobility Show 2025¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¤¤¹¡¶¤ÎàÌ¤Íè¤Î¥¯¥ë¥Þá¤ò¸«¤ë
Japan Mobility Show¡ÊJMS¡¢¥â¥Ó¥·¥ç¡½¡Ë¤Ï¡¢19Ç¯¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ23Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¼çºÅ¤Î¸«ËÜ»Ô¤À¡£
º£Ç¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¡¢Ãµ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¡£¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡¢àÌ¤Íè¤Î¼Öá¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤é¤·¤¤¡£
°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ê¼Ö¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡ª
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤â²ñ¾ì¤ËÀøÆþ¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï10·î30Æü¡Á11·î9Æü¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥¹¥Ç¡¼¤Ç¤¢¤ë29Æü¡¢°ìÂÀè¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£
µ¤Ê¬¤Ï¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª
µÍ¤á¤«¤±¤¿Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¡Ö¾è¤êÊª¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÏËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤âº¸¤ò¸þ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤Î¾è¤êÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡¡¤Þ¤ë¤Ç¿ôÇ¯Àè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¡£
²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ï¡Á¤·¤ì¡¢¤Ï¤·¤ì¡Á¡¡¤¤¤¹¡¶¡Á¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡Á¢ö¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤À¡£
¤³¤³¤Çµ¼Ô¤Ï¡¢À¤³¦½é¸ø³«¤ÎàÌ¤Íè¤Î¥¯¥ë¥Þá¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¡¢¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡ËCOO¤ÎÆî¿¿²ðÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÈUD¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¡ËCEO¤Î°ËÆ£¸ø°ìÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢À¤³¦½é¸ø³«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖVertical Core Cycle Concept¡×¡¢Î¬¤·¤ÆVCCC¤À¡£
¤³¤Á¤é¤¬¤½¤Î¼ÂÊª¤Î¼Ì¿¿¡£¹õ¤ÈÇò¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤Î¼ÖÂÎ¤ËÀÄ¤¤¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼´¶¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£
¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Î°õ¾Ý¤ÏÂç·¿¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤³¤Î¾è¤êÊª¡¢±¿Å¾ÀÊ¤é¤·¤ÉôÊ¬¤È²ÙÂæ¤é¤·¤ÉôÊ¬¤¬Ê¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©
¡Ö±¿¤Ö¡×¤ÇÉÁ¤³¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ¤Íè
¼Â¤Ï¤³¤ÎVCCC¡¢ÀÄ¤¤¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖµÕY»ú¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬ËÜÂÎ¡£
¤³¤Î¡ÖµÕY»ú¡×¤Î¥³¥¢¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤Ï½Ä·¿¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾è¤êÊª¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥³¥¢¤ÎÊÒÂ¦¤Ë±¿Å¾ÀÊ¤ò¡¢¤â¤¦ÊÒÂ¦¤Ë²ÙÂæ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢µÒ¼Ö¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¤À¤±¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤è¤ëÌµ¿ÍÇÛÃ£¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤é¤·¤¤¡£
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¿§¤ó¤Ê¾è¤êÊª¤Ë¡ÖÊÑ¿È¡×¤·¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ......Ì¤Íè¤¹¤®¤ë¡ª
¤µ¤Ã¤¤Ï¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¿Í¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿VCCC¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿......³¹Ãæ¤Ç¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤â¶á¤¤¤«¤â¡©
¹¤¬¤ë¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¡×¤ÎÎØ
¤¤¤¹¡¶¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾è¤êÊª¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¨¥ë¥¬EV¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¼«Æ°±¿Å¾¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ëàÌ¤Íè¤Î¥Ð¥¹á¤À¡£
Ê£¿ô¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿®¹æ¤Î¿§¤äÁ°¤Î¼Ö¤È¤Îµ÷Î¥¡¢¹¹¤Ë¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤Î»à³Ñ¤Ë¤¢¤ë¾ã³²Êª¤Ê¤É¤â¸¡ÃÎ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´û¤Ë¼ÂºÝ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤Ç¤Î¼Â¸³Áö¹Ô¤â²¿ÅÙ¤«¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¹´Û¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿àÆ°¤«¤Ê¤¤¾ì½êá¤â±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ¤Íè¥Ð¥¹¡×¤ä¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òºî¤ì¤ë¡Öà¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ¤Íè¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼á¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤ÏÂô»³¡ª
¤¤¤¹¡¶¥°¥ë¡¼¥×¤¬·Ç¤²¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡Ø±¿¤Ö¡Ù¤ÇÉÁ¤³¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ¤Íè¡£¡×¡£
¤³¤³¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¼Ö¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¡Êµ¼Ô¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¡Ë¤Ç¤â½½Ê¬°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤·¤Æà¡Ö±¿¤Ö¡×¤ÎÌ¤Íèá¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤¤³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£