「いい奥さんすぎる」峯岸みなみ、夫・てつやの誕生日に“暴露”「まるで峯岸さんのペットみたい…」
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは10月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で東海オンエアのてつやさんの誕生日を祝福し、とある“暴露”をしました。
【峯岸みなみが夫・てつやの誕生日を祝福】
同日、その投稿を引用し「おめでとう〜〜 とにかく健康で！」と祝福した峯岸さん。続けて「最近はコンタクト外して寝れてえらい！」と、2人の生活が垣間見えるような“暴露”をしました。
コメントでは「まるで峯岸さんのペットみたい…」「みぃちゃんがいるおかげで、てつやの健康寿命30年は伸びてると思う」「優しい嫁だ」「いい奥さんすぎるな、、、」「みぃちゃんのおかげで、てつや健やかに生きれてる笑」「東海ファンとしてみぃちゃんには感謝の気持ちでいっぱいです」と、称賛の声が寄せられています。
(文:多町野 望)
「みぃちゃんには感謝の気持ちでいっぱい」てつやさんは30日、「32歳になりました！！！この1年は結構頑張ったのではないかと個人的に思ってますが、いかんせん無理が効かなくなってきました！オールきつい！この1年はたくさん寝たいと思います！！！ワーク！ライフ！バランス！！！」と自身の誕生日を報告しています。
Instagramも更新同日、自身のInstagramで「お誕生日おめでとう。とにかく健康で、楽しく過ごしてね」とつづり、バースデープレートの写真を公開していた峯岸さん。自身とてつやさんの手も写っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
