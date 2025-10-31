¡ÚÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¡Û24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüµÇ°♡¡Ô´ë²èÊÌ¡Õ¤ÎRay¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
10·î31Æü¤Ï¡¢Ray¥â¥Ç¥ë¡ÖÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ªº£Æü¤Ï¼ÓÌí¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢RayÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢´ë²èÊÌ¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂç¸ø³«¡£¤ß¤ó¤Ê¤â°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤Í♡
¡Ú´ë²èÊÌ¡ÛRayÊÔ½¸Éô¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È
Check! ¾¼ÏÂ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤â¤ª¼ê¤Î¤â¤Î♡
2025Ç¯3·î¹æ¤Îº£¤³¤½Ãå¤¿¤¤♡ ¤é¤Ö¤Ê¥ì¥È¥íÉþÂçÁ´¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿º°¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾¼ÏÂ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¤â¤ª»÷¤¢¤¤¤Ç¤¹♡
¡Ú90Ç¯Âå¥×¥ì¥Ã¥×¡¦½Â¥«¥¸¡Ä¡Û¤¬ºÆÇ³Ãæ♡ ²áµî¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥â¤¤¥³¡¼¥Ç¡×4Áª
Check! Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ë¿´¤È¤¤á¤¯
2025Ç¯5·î¹æ¤Î¤×¤ê¤«¤ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Û¤ó¤Ç¤Ï¡¢»°±ºÍýÆà¤È¤È¤â¤Ë¥¥ì¥¤¤á¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ray¤Î¸½¾ì¤Ç¤âËÜÅö¤Î»ÐËå¤Î¤è¤¦¤ËÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¼ÓÌí¡õÍýÆà¡£¤½¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿ÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡ª
À¶·é´¶¡ý¤Ê½ÕÉþ¤Ë¤È¤¤á¤¯♡ ¡Ú¶âÀî¼ÓÌí¡ß»°±ºÍýÆà¡Û¤¬Ì¥¤»¤ë¡Ö½÷¤Î¥³¥¦¥±¡×¥³¡¼¥Ç4Áª
Check! ½é¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¡ª
2025Ç¯6·î¹æ¤Î¼Ì¿¿²È¡ßRay¥â¥Ç¥ë ¤¹¤Ú¤·¤ã¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¡¦TISCH¤µ¤ó¤È½é¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¡¼¥É³¦¤ÎÌ¾¾¢¤¬°ú¤½Ð¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹...¡ª
¡Ú¼Ì¿¿²È¡¦TISCH¡ß¶âÀî¼ÓÌí¡Û¤ÇÁÏ¤ë¡ª¡Ö¥â¡¼¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó♡
Check! °µÅÝÅªÈþ¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÈë·í¤ËÇ÷¤ë
2025Ç¯11·î¹æ¤ÎÅ®¤ì¤¿¤¤¡¢°µÅÝÅªÈþ¥¸¥å¥¢¥ë¡£¶âÀî¼ÓÌí¤Ç¤Ï¡¢¼ÓÌí¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ray¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈà½÷¤¬¸ì¤ë¡ÈÆ´¤ì¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤È¤Ï¡©
¤Ê¤ê¤¿¤¤Æ´¤ìNo.1♡¡ÚÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¡Û¤Î¡È°µÅÝÅªÈþ¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤ÎÈë·í¤ËÇ÷¤ë¡ª
Check! ÃË¿´¤Ë»É¤µ¤ë¥Ë¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡ª
2025Ç¯12·î¹æ¤Î¶âÀî¼ÓÌí¤¬Ãå¤ëÎø¥Ë¥Ã¥È♡¤Ç¤Ï¡¢Ray㋲¥¤¥Á¤Î¾Â¤é¤»¥¬¡¼¥ë¤Ê¼ÓÌí¤¬ÃË¥¦¥±È´·²¤Ê°¦¤µ¤ì¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃ¯¤â¤¬¥á¥í¥á¥í♡
¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è♡ µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ó¥º¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤â¤³¤â¤³¥Ë¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¡×ÆÃ½¸
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦♡
Ray¤Î¥¨¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤Î¼ÓÌí¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
24ºÐ¤âÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë♡
¶âÀî¼ÓÌí
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô