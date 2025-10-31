来季J2降格が決まったJ1湘南ベルマーレは31日、山口智監督（47）が今季限りで退任すると発表した。

現役時代にG大阪や千葉などでプレーした山口監督は21年から湘南のコーチを務め、同年9月に浮島敏前監督の契約解除を受けて監督に初就任。同年から昨季まで16位、12位、15位、15位と残留争いのシーズンが続いた。指揮5年目の今季は開幕3連勝で首位に浮上する好発進を見せたものの、以降は勝ち星を伸ばせず。5月中旬から今月26日福岡戦まで19試合勝利がなく、同戦で3試合を残して17年以来9年ぶりのJ2降格が決まった。

在任中は指導者として現日本代表のFW町野修斗（現ボルシアMG）やDF鈴木淳之介（現コペンハーゲン）ら、世代別代表歴の少ない若手の能力を開花させた。一方で、毎シーズンのように主力の流出に悩まされた。

山口監督の退任にあたり、坂本紘司代表取締役社長がコメントを発表。「在任期間中は強い責任感と揺るぎない献身をもってチームを導き、特に今シーズンは非常に厳しい状況が続く中でも山口監督は情熱を失うことなく、最後まで選手とともに立ち向かってくださいました。これまでの多大なご尽力とクラブへの貢献に、心より感謝申し上げます。クラブとしては、これからも成長を続けるため、新たな指揮官を迎える決断をいたしました」と説明した。山口監督のコメントは、3試合を残す今季終了後に発表するとしている。