¶â»Ò¶îÂç¤¬¼ó°Ì¡¢ÀÐÀîÎË¤é2°Ì¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥ÕÂè2Æü
¡¡¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥«¥Ã¥×Âè2Æü¡Ê31Æü¡¦ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ¥Ò¥ë¥ºCC¡á7137¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç½Ð¤¿¶â»Ò¶îÂç¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Î132¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀîÎË¤¬65¤Ç²ó¤ê¡¢µÈÅÄÂÙ´ð¤È¤È¤â¤Ë2ÂÇº¹¤Î2°Ì¡£¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î4°Ì¤ÇÂç´äÎ¶°ì¡¢º´Æ£ÂçÊ¿¤¬ÄÉ¤¦¡£ÄÌ»»2¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢57°Ì¤Þ¤Ç¤Î63¿Í¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤ÎÊÒ²¬¾°Ç·¤äÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¡£¡Ê½Ð¾ì96Áª¼ê¡¢±«¡¢µ¤²¹17.9ÅÙ¡¢ËÌËÌÅì¤ÎÉ÷6.1¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°732¿Í¡Ë