窪塚洋介一家「鬼滅の刃」コスプレが話題「毎年クオリティがすごい」「愛流くんスタイル良すぎ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/31】俳優の窪塚洋介の妻でダンサーのPINKYが10月31日、自身のInstagramを更新。人気漫画「鬼滅の刃」（集英社）のキャラクターに扮した家族写真を公開し、注目が集まっている。
【写真】窪塚ファミリー「再現度高い」と話題の“鬼滅”コスプレ
PINKYは「Demon Slayer Family〜鬼滅の窪塚〜そして無限城へ」とコメントし、家族ショットを投稿。PINKYは甘露寺蜜璃、洋介は伊黒小芭内、息子で俳優の愛流は竈門炭治郎、娘・あまとちゃんは栗花落カナヲに仮装し、4人並んで背中の「滅」を見せた1枚や、背中越しに振り向いてポーズを決める姿などが公開されている。また、窪塚も同日、自身のInstagramを更新しており、正面からの家族ショットや夫婦2ショットなど多数投稿している。
この投稿には「待ってました」「毎年クオリティがすごい」「愛流くんスタイル良すぎ」「再現度高い」「理想の家族」「ビジュアル最強家族」「かっこよすぎ」といった反響が寄せられている。
洋介は2003年に一般女性と入籍し、同年10月に第1子となる愛流が誕生したが、2012年に離婚。PINKYとは2015年12月に再婚し、2017年6月、PINKYとの間に第2子となるあまとちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
