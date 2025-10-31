木戸大聖「撮って撮られて」再共演した八木莉可子のオフショット披露「頭の中にFirst Loveが流れる」「エモすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/31】俳優の木戸大聖が10月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。女優の八木莉可子のオフショットを披露した。
【写真】木戸大聖撮影の八木莉可子が「尊い」
木戸と八木は、12月5日に公開する水上恒司の主演映画「WIND BREAKER／ウィンドブレイカー」で共演。今回、木戸は同作の公式Instagramの投稿を引用して「りかこちゃんを撮って撮られて」とコメントを添え、自身が撮影した八木のオフショットを披露した。八木も木戸にカメラを向け、互いに写真を撮り合う様子が収められている。
同作のInstagramでは「Photo by 木戸大聖」「りかこちゃんと本当に久しぶりの再会。ウィンブレでまた共演できて嬉しかったです！お互い撮り合いの1枚」と木戸のコメントを紹介しており、10月11日には、八木が撮影した木戸のオフショットも公開している。
木戸と八木は同作のほかに、Netflixシリーズ「First Love 初恋」（2022年）でも共演。主人公の並木晴道（佐藤健）と野口也英（満島ひかり）が出会い、恋に落ちた少年期と少女期をそれぞれ演じ注目を集めた。再共演した木戸と八木の仲睦まじい様子に、ファンからは「頭の中にFirst Loveが流れる」「可愛すぎて尊い」「楽しそうに撮り合いっこする光景が目に浮かぶ」「エモすぎる」「First Loveコンビ大好き」「最高」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
