元カノを忘れられない男子を振り向かせるアプローチ９パターン
片思いしている男性がフリーになったら、自分をアピールするチャンス！とばかりに意気込む人は多いでしょう。特に、相手が元カノに未練を残している場合は、積極的な働きかけが必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「元カノを忘れられない男子を振り向かせるアプローチ」をご紹介します。
【１】「私が彼女を忘れさせてあげる！」と思い切って交際を申し込む
「相手が元気を取り戻しそうなときに『付き合って』と言ったら、OKの返事が！」（10代女性）というように、ストレートなアプローチは切り札として使えそうです。身勝手に言い寄っても玉砕しそうなので、男性の心情を察しながらタイミングを見定めましょう。
【２】「踏ん切りがつくまで、待っててもいい？」と告白めいた問いかけをする
「女はこりごりだと言われたから、『じゃあ、期待しても無駄？』とすねてみた」（10代女性）というように、告白に近い言動で、想いをぶつけるのもいいでしょう。その一言で恋が成就する保証はないとしても、男性の心を揺さぶることはできそうです。
【３】「私といるときのあなたはよく笑ってる」と相性のよさに気づかせる
「『結局、最後はいつも私といるね』と言って、私がベストな相手だと証明した」（20代女性）というように、自分たちの親密さをアピールして、友達以上の関係を目指す方法です。男性との付き合いが長いほど、説得力が増すでしょう。
【４】「彼女の言う『欠点』も、私は好きだけどなあ」と好意をほのめかす
「元カノが嫌がってた『関西人』とか『体育会系』を褒めまくったら、『俺のこと超好きじゃん（笑）』と図星を突かれた！」（10代女性）というように、相手を励ますための言葉が、告白と受け取られる場合もあります。わざと熱弁をふるって、単なる励ましではないと伝えるのも手です。
【５】「じゃあ、彼女に立候補しちゃおっかな」と冗談まじりにアピールする
「『相手のいない者同士、くっついちゃう？』とふざけて言ってみたけど、目は笑ってなかったかも…」（10代女性）というように、それとなく本音を漏らすのもよさそうです。一笑に付されても悲しいので、目線や態度に本心をにじませましょう。
【６】「知ってた？君はけっこうモテるんだぞ」とじっと目を見つめる
「『元カノ以外にもあなたを好きになる女性はいるよ』と言って、意味ありげに目線を送る」（20代女性）というように、ヒントを多めに与えて「新しい恋は目の前にある」と気づかせるのもいいでしょう。勘のいい男性なら、こちらの意図にピンときてくれそうです。
【７】「私でよければ、愚痴でもなんでも聞くよ」と癒しキャラで迫る
「弱みにつけ込むようだけど、落ち込んでいるのを放っておけなくて…」（20代女性）というように、傷心の男性に優しくするのは王道かもしれません。急いで関係を深めようとすると拒絶されかねないので、相手の傷が癒えるのを気長に待ちましょう。
【８】「アクション映画でも観てスカッとしよう！」と男性好みのプランで遊びに誘う
「行きたがっていた場所に誘えばOKしてもらえそう」（10代女性）というように、遊びの内容そのものが魅力的なら、乗り気にさせやすいでしょう。デートっぽくせず、とにかく楽しい時間を一緒に過ごすことを目指すとよさそうです。
【９】「今日はなにしてた？」と毎日のように様子をうかがい、つながりを増やす
「さりげなく声を掛け続けて、自分を印象づける」（20代女性）というように、一人の時間が増えたはずの相手にマメに連絡して、存在をアピールする方法です。重苦しい話題は避けて短時間で切り上げるようにすれば、気軽に応じてもらえるでしょう。
相手はほかの女性に未練を残しているので、攻めの姿勢と同時に忍耐力も必要なようです。絶好のチャンスを逃さないよう、慎重に事を進めましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年6月3日から5日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「私が彼女を忘れさせてあげる！」と思い切って交際を申し込む
「相手が元気を取り戻しそうなときに『付き合って』と言ったら、OKの返事が！」（10代女性）というように、ストレートなアプローチは切り札として使えそうです。身勝手に言い寄っても玉砕しそうなので、男性の心情を察しながらタイミングを見定めましょう。
「女はこりごりだと言われたから、『じゃあ、期待しても無駄？』とすねてみた」（10代女性）というように、告白に近い言動で、想いをぶつけるのもいいでしょう。その一言で恋が成就する保証はないとしても、男性の心を揺さぶることはできそうです。
【３】「私といるときのあなたはよく笑ってる」と相性のよさに気づかせる
「『結局、最後はいつも私といるね』と言って、私がベストな相手だと証明した」（20代女性）というように、自分たちの親密さをアピールして、友達以上の関係を目指す方法です。男性との付き合いが長いほど、説得力が増すでしょう。
【４】「彼女の言う『欠点』も、私は好きだけどなあ」と好意をほのめかす
「元カノが嫌がってた『関西人』とか『体育会系』を褒めまくったら、『俺のこと超好きじゃん（笑）』と図星を突かれた！」（10代女性）というように、相手を励ますための言葉が、告白と受け取られる場合もあります。わざと熱弁をふるって、単なる励ましではないと伝えるのも手です。
【５】「じゃあ、彼女に立候補しちゃおっかな」と冗談まじりにアピールする
「『相手のいない者同士、くっついちゃう？』とふざけて言ってみたけど、目は笑ってなかったかも…」（10代女性）というように、それとなく本音を漏らすのもよさそうです。一笑に付されても悲しいので、目線や態度に本心をにじませましょう。
【６】「知ってた？君はけっこうモテるんだぞ」とじっと目を見つめる
「『元カノ以外にもあなたを好きになる女性はいるよ』と言って、意味ありげに目線を送る」（20代女性）というように、ヒントを多めに与えて「新しい恋は目の前にある」と気づかせるのもいいでしょう。勘のいい男性なら、こちらの意図にピンときてくれそうです。
【７】「私でよければ、愚痴でもなんでも聞くよ」と癒しキャラで迫る
「弱みにつけ込むようだけど、落ち込んでいるのを放っておけなくて…」（20代女性）というように、傷心の男性に優しくするのは王道かもしれません。急いで関係を深めようとすると拒絶されかねないので、相手の傷が癒えるのを気長に待ちましょう。
【８】「アクション映画でも観てスカッとしよう！」と男性好みのプランで遊びに誘う
「行きたがっていた場所に誘えばOKしてもらえそう」（10代女性）というように、遊びの内容そのものが魅力的なら、乗り気にさせやすいでしょう。デートっぽくせず、とにかく楽しい時間を一緒に過ごすことを目指すとよさそうです。
【９】「今日はなにしてた？」と毎日のように様子をうかがい、つながりを増やす
「さりげなく声を掛け続けて、自分を印象づける」（20代女性）というように、一人の時間が増えたはずの相手にマメに連絡して、存在をアピールする方法です。重苦しい話題は避けて短時間で切り上げるようにすれば、気軽に応じてもらえるでしょう。
相手はほかの女性に未練を残しているので、攻めの姿勢と同時に忍耐力も必要なようです。絶好のチャンスを逃さないよう、慎重に事を進めましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年6月3日から5日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査