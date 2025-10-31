ノルディックスキー・ジャンプの全日本選手権（１１月２日開幕）に向けた公式練習が３１日、札幌・大倉山ジャンプ競技（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）で行われ、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）は、１１６メートルで６位にとどまった。

「スタートで乗り遅れた」と話したように、助走路をうまく乗れなかったことで、全体の流れをつくれず飛距離を伸ばせなかった。高梨は「Ｇを感じることができていないので、形だけで中に力がないようなすかしたようなジャンプになってしまった。コーチといろいろ映像を見ながらすり合わせもできたので、明日はこういうジャンプが出ないように気をつけながら調整していければなと思います」と反省を口にした。

１日のＵＨＢ杯、２日の全日本選手権に出場する。今大会はエース小林陵侑（チームＲＯＹ）、好調の二階堂連（日本ビール）ら男子のトップ選手も出場する。「トップで今戦っている（小林）陵侑はもちろん、（二階堂）蓮くんとか、本当に世界で活躍する選手が集まってきているので、そういう人たちのジャンプを見て学んでいきたいと思っています。冬につなげる大事な試合。少しのきっかけも逃さないようにしたい」と貪欲にジャンプと向き合っていく。