¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Î¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¾®»ùÀº¿À²Ê°å⁉ ¡×¤È»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¡¢²ÈÂ²¤ÇËèÇ¯ËÜµ¤¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¼ê·Ý¤ä¹©ºî¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê²¾Áõ¤ò¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆþ´Ñ¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ëÆü¤Çº£¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¡¾®»ùÀº¿À²Ê°å¡¢¼Ò²ñ¤ò¿Ç¤ë¡Ù¤ä¡Ø¾®»ùÀº¿À²Ê°å¤Ç3»ù¤ÎÊì¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡¡»Ò°é¤Æ¤ÇÇº¤ó¤À»þ¤Ë¿Æ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø¼Ô¤¬¤¢¤ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤Î¾®»ùÀº¿À²Ê°å¤ÇÇ¾¿À·Ð³Ø¼Ô¤ÎÆâÅÄÉñ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï¸ÅÂå¥±¥ë¥ÈÌ±Â²¤Î¼ý³Ïº×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤È½ÂÃ«¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤«¡¢¼ã¼Ô¤¬Ï©¾å¤Ç¥Ð¥«Áû¤®¤ò¤¹¤ëÆü¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡áÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»ä¤¬º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÆü¡Ù¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Î©¾ì¤äÇ¯Îð¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢²¾Áõ¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤Ç¤¹¡£²¤ÊÆ¤è¤ê¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤â²¾Áõ¤·¡¢¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤ÊÁõ¾þ¤ò¤¹¤ë²È¤Ê¤É¤Ï¡¢´ñÈ´¤Ë¤ß¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¿Æ¤ò´Þ¤á¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬ÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆâÅÄ¤µ¤ó¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤È»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤¬Âç¹¥¤¤ÊÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬ËèÇ¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾Áõ¤ò°ìµó¤´¾Ò²ð¡£SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë²¾Áõ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¥Æ¡¼¥ÞÁª¤Ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É´Þ¤á¤Æ¼Ì¿¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î²¾Áõ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¸ÅÂå¥±¥ë¥ÈÌ±Â²¤Î¼ý³Ïº×¤¬Í³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾Áõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î»þ´ü¤Ë»à¼Ô¤Î°Îî¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤é¶²¤í¤·¤¤»Ñ¤Ë²¾Áõ¤·¤Æ¿È¤ò¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¾¥ó¥Ó¤äÉÝ¤í¤·¤¤¥ª¥Ð¥±¡¢²øÊª¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¼«¿È¤â¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯²ÈÂ²¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿Âêºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥é¥Õ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î²¾Áõ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢»×¤¤¤Î¾æ¤òÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Ä¹ÃË¤Ïº£Ç¯¡¢¼«Ê¬¤¬²¾Áõ¤·¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²¾Áõ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¤È»ä¤ÈÉ×¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤¤ÈÀâÆÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ç®¿´¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ëÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï²¾Áõ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤ä»Ò¤É¤â¤¬²¾Áõ¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµá¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬²¾Áõ¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¦´¶À¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Áª¤Ö²¾Áõ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂêºà¤Ë¤Ï¾¯¤·¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢»ä¤Î´¶¤¸¤¿ÁÛ¤¤¤ò²ÈÂ²¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤âÇ®¿´¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶Æ°¤ä³Ø¤Ó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¾Áõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉ×¤âÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤à¾ì¹ç¡¢Îä¤á¤¿¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤â»ä¤âÂ©»Ò¤¿¤Á¤â¡Ö¤ä¤ë¤Ê¤é¥È¥³¥È¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤â¡¢²¾Áõ¤òÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¤¬²È¤Î10Ç¯¤Î²¾Áõ¤ÎÎò»Ë¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤êÃÆ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥«¡¼¥ë¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¶õÈô¤Ö²È¡Ù2015Ç¯
10Ç¯Á°¡¢Â©»Ò¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ²ÈÂ²¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥«¡¼¥ë¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¶õÈô¤Ö²È¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¾Áõ¤ÎÂêºà¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë´Ñ¤Æ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿±Ç²è¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Ï¿ÍÀ¸¤Î°¥¤·¤ß¤È´õË¾¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎËÁÆ¬¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÉ×ÉØ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¡¢Ì´¤Î¶¦Í¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Þ¤Ç¤ò¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¤ËÉÁ¤¯¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢´Ñ¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ë°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¶õ¤äÉ÷Á¥¤ÎÀÖ¤ä²«¿§¡¢ÆîÊÆ¤ÎÇ®ÂÓ¤ÎÄ»¤Î¿§ºÌ¤¬¡¢¥«¡¼¥ë¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎºÆÀ¸¤ä¡¢¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤Ø¤Î´õË¾¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿§ºÌ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢²æ¤¬²È¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î°áÁõ¤ËÆþ¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²¾Áõ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Â©»Ò¤Ï¤Þ¤À6¥õ·î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¥¯¡Ù2016Ç¯
2016Ç¯¡¢»ä¤Ï¼¡ÃË¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¤ªÊ¢¤òÍøÍÑ¤·¤¿²¾Áõ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¤È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤Î´Ý¤ß¤ò±Ç²è¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¥¯¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎÐ¤Î´Ý¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ï¥¶¥¦¥¹¥¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È¡¢»×¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¿¼¤¯¶Á¤¯¡Ö¶²¤ì¡×¤È¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÈáÌÄ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¥µ¥ê¡¼¤È¥Þ¥¤¥¯¤Ï¡ÈÈáÌÄ¡É¤è¤ê¤â¡È¾Ð¤¤¡É¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤è¤ê¤â°¦¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¼Ò²ñ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½É¤¹¤È¤¤¤¦¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¿¿Íý¤Î¾ÝÄ§¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤¿¤³¤È¤ò²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç°ß°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ê¡¼¤È¿Í´Ö¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¥Ö¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¶²ÉÝ¤È¸í²ò¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿®Íê¤È°¦¾ð¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ê¡¼¤¬¥Ö¡¼¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¡¢ÊÌ¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÈâ¤¬ÊÄ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÀÅ¤«¤Ê°¥¤·¤ß¡½¡½¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢²ÈÂ²°¦¤ä¿Æ»Ò¤Îå«¤ä¡ÖÃ¯¤«¤ò»×¤¦ÎÏ¡×¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢²¾Áõ¤ÇÄ¹ÃË¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¤Î°áÁõ¤ò¡¢É×¤Ë¤Ï¥µ¥ê¡¼¤Î°áÁõ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤«¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥È¥í¡¼¥ë¥º¡Ù2017Ç¯
Åö»þ2ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Ï²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ËèÆü¤¤¤Ä¤Ç¤â²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë´Ñ¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥í¡¼¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢¥Ý¥Ô¡¼¤È¥Ö¥é¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¥È¥í¡¼¥ëÂ¼¤ÎÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê²Î¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â©»Ò¤Î¿´¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢Â©»Ò¤Ë¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡¢¥Ñ¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Âç¶½Ê³¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥Ô¡¼¤ÎÌÜ¡¢¥Ñ¥Ô¡¼¤ÎÂ¡¢¥Ñ¥Ô¡¼¤ÎÈ±¡ª¡×¤È°áÁõ¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥È¥í¡¼¥ë¥º¡Ù¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È²»³Ú¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ï³°¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²¾Áõ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°áÁõ¤Ï¡¢»ä¤¬ÆÀ°Õ¤Ê3¼¡¸µ¹½Â¤¤Î¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎË¹»Ò¤òÊÔ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¥Ð¡¼¥²¥óÂ²¤ÎÊ¿Ì±¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤¬¡¢¥Ñ¥Ô¡¼¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢²¦»Ò¤ËÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÑÁõ¤·¤¿¡É¥ì¥Ç¥£¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¥º¡Ù2018Ç¯
¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢Âç¹©»Å»ö¤äÀß·×¤¬ÂçÆÀ°Õ¤Ê»ä¤ÎÉ×¤¬Âç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚºà¤ä¹©¶ñ¤ò»È¤Ã¤ÆºÙ¹©¤òºî¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡Ù¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤ä¼«Æ°¼Ö¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÉ×¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÓÃæ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«ÊÑ¿È¤¹¤ëºÙ¹©¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥µ¥¤¥º¤òºÆÄ´À°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¡¢É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÌë¤Ê¤Ùºî¶È¡×¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼þ°Ï¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù2019Ç¯
¤³¤Î¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¹ÃË¤â¼¡ÃË¤â¼¡Âè¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤äSF±Ç²è¤Ê¤É¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤Ë¥´¡¼¥¹¥ÈµÛ°úµ¡¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¬¥é¥¯¥¿¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¡È¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Á¡ª¡É¤È¼çÂê²Î¤òÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡ÊThe Karate Kid¡Ë¡Ù2020Ç¯
1984Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡ÊThe Karate Kid¡Ë¡Ù¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡Ù¤Ï1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄÃÕ±à¤«¤é¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤¿ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤¿¤Á¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡ÊThe Karate Kid¡Ë¡Ù¤ò´Ñ¤¿Ä¾¸å¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Ï±Ç²è¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¤Î²¾Áõ¡×¤ò¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥ë¡¼¥½¡¼¤Ë¡¢É×¤Ï³¼¹ü¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ÎÆ´¤ì¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ìë¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÏÎãÇ¯¤É¤ª¤ê¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²È¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤Î¼õ¤±¤ï¤¿¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²È¤Î¸¼´Ø¤«¤é¤ª²Û»Ò¤ò³ê¤êÍî¤È¤¹³ê¤êÂæ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¹©É×¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²°³°¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¡¢»ä¤Ï»°ÃË¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë»ä¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿»°ÃË¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù2021Ç¯
»°ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢²ÈÂ²5¿Í¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤¬¡Ö¥É¥é¥¥å¥é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¼¡ÃË¤¬¡ÖÏµÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì²ÈÁ´°÷¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÎÄêÈÖ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥óÄêÈÖ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù2022Ç¯
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Î¡Ø¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢¾®»ùÀº¿À²Ê°å¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤â¡¢²»³Ú±Ç²è¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿´¤ÎºÆÀ¸¡×¤È¡Ö¿Æ»Ò¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î²óÉü¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ö¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡Ê²ÈÂ²ÎÅË¡»Î¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Æ±Î½¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¡×¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤¬ÆýÊì¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ó¥¯¥¹²È¤ÎÉã¿Æ¥Ð¥ó¥¯¥¹»á¤¬»Å»ö¤È¸¢°Ò¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿À¸¤Êý¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÂü¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÍ·¤Ó¿´¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¶¦´¶¤·¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¿´¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶õ¤òÈô¤Ù¤ë¡×¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù2023Ç¯
2023Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡ÊBarbie¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1959Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÍýÁÛ²½¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»þ¤ËÈãÈ½¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤ª¿Í·Á¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¡¢¼«¤é¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢¡Ö´°àú¤µ¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Ì´¤ÎÀ¤³¦¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ËÍè¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÏ·¤¤¡×¡ÖÉÔ°Â¡×¡Ö¼«¸ÊÈÝÄê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½ý¤ß¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö½÷À¤¬¼Ò²ñ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¡×¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄêµÁ¤·Ä¾¤¹¤³¤È¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤Ç¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤È¥±¥ó¤ËÊÑÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂçÇú¾Ð¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØMr.& Mrs. Banks¡Ù2024Ç¯
2024Ç¯¤Ë²¾Áõ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¥Ð¥ó¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤¬ÆýÊì¤È¤·¤ÆÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊì¿Æ¡¢¥¦¥£¥Ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¤È¤¤¤¦½÷À¤Ç¡¢ÉØ¿Í»²À¯¸¢±¿Æ°¤ËÇ®¿´¤Ê³èÆ°²È¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬·àÃæ¤Ç²Î¤¦¡Ø¥·¥¹¥¿¡¼¡¦¥µ¥Õ¥é¥¸¥§¥Ã¥È¡Ù¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¶ÊÄ´¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¡¢À¼¤ò¤¢¤²¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁª¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹¸õÊäÂÐ¥È¥é¥ó¥×¸õÊä¤ÎÂÐ·è¤Ç¡¢½é¤Î½÷ÀÂçÅýÎÎÃÂÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤Î½÷À¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿³èÆ°²È¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¿´¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢É×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥¯¥¹É×ºÊ¤Î²¾Áõ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇÂ·¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
