巨人・西舘勇陽投手が３１日、秋季キャンプ３日目にブルペン入りし、２２０球超えの熱投を見せた。ジャイアンツタウンスタジアムで午前中に２度に分けて投球練習を実施。チームで取り組む「投げ込み」を体現し「投げていく中で『これがやりたい』と出てきたらそれをやろう、という感じで。結果的に（球数が増えた）って感じです。各球種のリリースのインパクトのタイミングというのが大体分かってくる。数を投げてイメージを合わせていく作業だと思うので。そういう意味ではある程度の量は絶対必要かな」と振り返った。

１００、２００と球数が進んでも「全然落ちてないと思う」と球威は衰えなかった。杉内投手チーフコーチは「時にはね、こういう練習も（必要）。下半身で投げる感覚を覚えてくれたらそれでいい。上体（の力）だけでは２００球は投げられない。しっかり下（半身）を使って投げられていたと思います」と西舘の姿を評価していた。

２３年ドラ１右腕のプロ２年目の今季は１５登板、７先発で２勝３敗、防御率４・２２と本来の力を発揮しきれなかった。「１回（右肩の）コンディション不良で離脱してしまったり、平均スピードもちょっとずつ落ちたりした。課題として残っている」と悔しさを糧に今秋を過ごしている。

阿部監督はブルペンを見つめ「これだけ投げられるじゃないか、って話ですよね。ピッチャー全体として、やっぱ投げ込みが少ないというのは明らかだった。バッターが振らないのと一緒だと思う。投げて覚える、でしかできないこともたくさんある。けがしそうだったら止めるのはコッチなので、そこは皆、目配りしてやってもらえればなと思います」と話した。