今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。１〜８区と補欠５人の区間登録が３１日、発表され、７年ぶり３度目の優勝を狙う青学大は、マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）でエースで主将の黒田朝日（４年）を補欠に登録した。原晋監督（５８）が「駅伝男」として絶対の信頼を寄せる黒田朝日について「安心してください。終盤区間で走りますよ」とエース区間の７区（１７・６キロ）か最長の最終８区（１９・７キロ）に投入することを明かした。

「学生スポーツは、やはり４年生が中心。４年生が充実しているチームが強い」と常々、話している原監督は、今大会でも黒田朝日をはじめ最上級生に期待する。２区（１１・１キロ）に荒巻朋熈、３区（１１・９キロ）に宇田川瞬矢（４年）、４区（１１・８キロ）に塩出翔太（４年）、５区（１２・４キロ）に佐藤有一と４年生を４人も並べた。当日変更なしで出走すれば、佐藤有一は４年目にして学生３大駅伝デビュー、荒巻朋熈は２年時の箱根駅伝１区９位以来の学生３大駅伝となる。７年ぶりの伊勢路制覇は２〜５区の４年生が鍵を握る。

青学大は今年１月の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）では総合新記録で２年連続８度目の優勝を果たした。年度またぎの大学３大駅伝連勝を狙った今季開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）では、期待の２年生の２区・折田壮太、３区・飯田翔大（かいと）が苦戦して４区終了時点で、まさかの関東勢最下位の１１位。５区の塩出翔太、６区の黒田朝日の４年生が貫禄の連続区間賞で７位まで巻き返したが、３大駅伝では１３年箱根の８位以来、１２年ぶりに低い順位に沈んだ。

出雲駅伝に向けて、原監督は「ばけばけ大作戦」を発令。島根を舞台にしたＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」と進化を意味する「化ける」がかけられていたが「２年生に化けてほしかったが、化けませんでした。２０点でしたね」と原監督は厳しい表情で話した。その上で「出雲の失敗を糧に成長してほしい」と期待した。出雲駅伝で大学駅伝の洗礼を浴びた飯田は６区に登録された。前回３区の折田は全日本大学駅伝には出場せず、翌週の世田谷２４６ハーフマラソンで箱根駅伝のメンバー入りに向けてアピールを狙う。

全日本大学駅伝は２０１８年から区間割が大きく変更され、７区が２番目に長い１７・６キロ、最終８区が最長の１９・７キロとなった。駅伝は「先手必勝」が鉄則だが、主力選手を序盤の区間に投入するか、終盤の長い区間に残すか、各校の戦略は見所のひとつ。伊勢路でも、出雲路に続く熱いレースが期待される。

昨年大会の覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連覇し、昨季からの３大駅伝で４戦３勝の強さを見せる国学院大が優勝争いの中心になるだろう。エース山口智規（４年）、スーパールーキー鈴木琉胤（るい）、「山の名探偵」工藤慎作（３年）を中心に出雲駅伝２位と健闘した早大、出雲駅伝で全６区間を３〜５位にまとめて３位となった創価大、全日本大学駅伝で最多の１６勝を誇る駒大も有力な優勝候補。出雲駅伝６位の城西大、同７位の青学大、同１０位の中大は出雲路から巻き返して優勝争いに加わる力を持つ。

ハーフマラソンで争われた箱根駅伝予選会（１０月１８日）から２週間で臨む中央学院大、順大、日大、東海大、大東大、日体大、立大は、どれだけ疲労回復できたか、が鍵を握る。

全日本大学駅伝の大会ルールでは、出場各校が１０月８日に選手１６人を登録。その中から１０月３０日正午までに１〜８区の選手と補欠５人を登録。レース当日の午前６時３０分まで区間登録選手と補欠登録選手を３人以内、交代できる。

青学大の区間登録選手と補欠は以下の通り。

▽１区（ ９・５キロ）神邑 亮佑（１年）

▽２区（１１・１キロ）荒巻 朋熈（４年）

▽３区（１１・９キロ）宇田川瞬矢（４年）

▽４区（１１・８キロ）塩出 翔太（４年）

▽５区（１２・４キロ）佐藤 有一（４年）

▽６区（１２・８キロ）飯田 翔大（２年）

▽７区（１７・６キロ）鳥井 健太（３年）

▽８区（１９・７キロ）平松 享祐（３年）

▽補欠 黒田 朝日（４年）

熊井 渓人（３年）

小河原陽琉（２年）

椙山 一颯（１年）

前川竜之将（１年）