松たか子の「演技の精度」は異常!? 人気舞台「いきなり本読み！」演出家が見た、想像を超える俳優の力

第一線で活躍する俳優たちが演目を事前に知らされないまま舞台上で台本を渡され、初見のまま観客の前で本読みをする人気舞台企画「いきなり本読み！」をご存じだろうか。配役もシーンごとにコロコロ変わり、「セリフをラップ調で言ってください」といった無茶な演出までされてしまう。

極限状態で俳優としての真価が問われるような企画にもかかわらず、神木隆之介、岸井ゆきの、水川あさみ、松たか子、仲野太賀、ムロツヨシ、小泉今日子（出演順）などの豪華な俳優陣や、ハリセンボンの近藤春菜やココリコの田中直樹などの人気芸人も出演している。

「いきなり本読み！」が生まれた背景について、企画・進行・演出を手掛ける演出家の岩井秀人さんに聞いた前編に続き、後編となる本記事では、岩井さんが思わず驚くような演技を披露した俳優たちのエピソードや、画期的な演劇企画を世に送り続ける岩井さんが日本の演劇界に感じている課題について語ってもらった。

岩井秀人（いわい ひでと）プロフィール

2003年劇団「ハイバイ」結成。2012年NHK BSドラマ「生むと生まれるそれからのこと」で第30回向田邦子賞、2013年舞台「ある女」で第57回岸田國士戯曲賞受賞。近年では自身の経験を演劇化する企画「ワレワレのモロモロ」を全国で展開。2020年から「いきなり本読み！」を開始。以降、年に5回ほどのペースで開催。

松たか子の「演技の精度」は異常!?

――これまでの「いきなり本読み！」の中で、岩井さんが驚くような、想像を超える演技をされた方はいましたか？

岩井：前編でもたびたび名前が出た松たか子さん、岸井ゆきのさん、松本まりかさんはもちろん、最近だと中川晃教さんもすごかったですね。特に松さんとか顕著なんですけど、初見で役について何もわからない中でも、セリフを読み上げたときの演技の精度が異常で。それだけですごく説得力を持っている。松本まりかさんに至っては、一発で号泣したりしますからね。

最近だと、桜井玲香さん（元乃木坂46）も想像以上でした。事務所も含めて積極的な姿勢で参加してくださったので、演劇をやってみたい感じなのかなくらいに思っていたら、上手くて。

あと、池谷のぶえさんはやっぱりモンスターですね。「来てけつかるべき新世界」（ヨーロッパ企画・上田誠 作）の台本で出てもらったときに「ラーメン香港」というキャラクターを演じてもらったんですけど、役名がはじめて台本に出てきたときの第一声から、観客の全員が「あ、これはラーメン香港だな」って思うような謎の説得力があって。やっぱりそれは池谷さんにしかできないことだなと思いました。

大倉孝二さんも一発でリアリティを出すのがすごいんですよ。ただ、大倉さんには何度か出てもらっているんですけど、僕の中でだんだん期待値のインフレが起きていて、それだけでは驚かなくなってるんですけどね（笑）。でもやっぱりすごいです。バケモノですね。

台本にないセリフをしゃべる俳優も

――台本にないセリフを勝手言う人とか出てきそうですが、これまでいましたか？

岩井：そういう人はいつか出て来るだろうなと思っていたんですが、5年目に入ってとうとう出現しました（笑）、竹中直人さんが。ただ、一般的なお芝居だとお客さんはアドリブかどうかわからないところ、「いきなり本読み！」では舞台上のスクリーンに台本が映し出されているので、お客さんは俳優が「書かれてもいないセリフを勝手に言ってる！」ってわかるんですよね。そういう意味でも、この企画は演技の自由度が一般的な舞台よりも高いなと改めて感じました。竹中さんに感謝ですね。

――ただ、その場にいる他の俳優さんたちは困りますよね（笑）？

岩井：一般的なお芝居だったら相手の俳優は困っちゃうんだけど、「いきなり本読み！」の場合は困らないんですよ。なんなら一緒についていっちゃってもいいし、ただ笑っているだけでもいい。この企画なら半分素でいても大丈夫というのがあるからでしょうね。

「お前も本読みシート」誕生のきっかけは女子高生

――前編で不安定な要素を入れたいという話がありましたが、「お前も本読みシート」の導入もその一つなのではないでしょうか。一般席よりも割高のそのシートを購入したお客さんは客席から本読みに参加できるというもので、企画に新たな面白さが生まれていると感じました。

岩井：最初は思いつきだったんです。ある回で台本の最後のほうにちょい役がひと言言うセリフがあったので、それを観客の人に言ってもらおうと思い立って、客席に向かって「誰か――」と言いかけた途端、食い気味に手を挙げた女子高生がいて。会場に800人くらいいる中でリスクもへったくれもなく、そこは私だ、みたいに。もうすげぇなって感動しちゃって。

よくよく聞いたら、そのときに出演していた山口紗弥加さんの大ファンで、高校演劇をやっている子で。その子に読んでもらったとき、お客さんのノリ方がまるで違ったんですよ。

それで、「お前も本読みシート」を作ってみたら、案の定、客席と舞台の一体感が3、4倍に膨れ上がって。導入してみて気づいたのが、お客さんの審美眼も養われていること。セリフをしゃべるお客さんを後ろで見ているお客さんたちが、「いまのはイマイチだ」「あの人は上手い」と判断をつけるようになってきて、一般の方が演技の良し悪しの物差しを持って帰れるのもいいなと思っています。

初見でも面白い台本の条件

――本企画では、台本の一部を抜粋して再構成した状態で本読みをしていますが、どの作品の台本のどの部分を使うかは、どういう基準で選ばれていますか？

岩井：台本選びはけっこう難しくて。今、オリジナルで新しい台本も作りつつ、下読みチームを作って、月に3本ずつくらい、いろいろな台本の下読みをしながら選んでいます。

基準は、まずはやっぱり、初見でもある程度話の筋がわかるものであること。あと、キャラクターが書き分けられていること。演劇の台本って、意外とキャラクターが書き分けられていないことがあって。例えば、ある劇団で15人くらい出さなくちゃいけないから、本当は1人の役で言うべきことを3人の役に振り分ける、みたいなこともよくあるんですね。

あとは本当にシンプルに、面白いこと。これまで何度か取り上げている『散歩する侵略者』（劇団イキウメ・前川知大 作）や『来てけつかるべき新世界』（ヨーロッパ企画・上田誠 作）は、テーマも表現もすごく面白い。

もっとこういう台本を集めたいなと思って、今年の8月に「いきなり本読み！台本アワード」を開催し、10月にはアワードの表彰式、優秀賞受賞作品による公演も行いました。

宮藤官九郎による演出が意外だった

――基本的に演出は岩井さんが行いますが、過去には宮藤官九郎さんなど別の方が演出を担当した回もありました（メンバーは中村獅童、富田望生、平田敦子、浅野和之）。宮藤さんの演出にどんな感想を抱きましたか？

岩井：僕みたいに俳優におかしなことをさせようとしないのが意外で面白かったですね。宮藤さんは俳優さんが純粋に初見で出すものが好きなので、それをひたすら楽しむんです。それはそれで、ほのぼのとした本読みでいいなと思うんですけど、一方で、僕自身はちょっとサービス過多なんだなと思いました（笑）。

ただ、いろいろなスタイルの「いきなり本読み！」があっていいと思っていて。例えば、勝手なイメージですけど、長塚圭史さんみたいにすごくストイックな演出家が「そこで中断、もう一回」「もっとこういう感じで」と静かに詰めていって、俳優もそれに真面目に応えて、しっかりシーンが出来上がるみたいなのもアリだと思うんです。だからいま、僕以外で司会・演出をやってくださる方を探しているんです。

――誰にやってもらいたいですか？

岩井：宮藤さんにもまたやっていただきたいし、三谷幸喜さんにもお願いしたいですね。あと、俳優もいいと思うんですよ。だから神木（隆之介）くんとかにやってもらえたら面白いと思うんですよね。俳優だけで遊んでるみたいな感じも、どうなるか見てみたい。

あと、サンプルの松井周くんみたいな、すごくマニアックな演出をする人にもやってもらいたいですね。「もっとゾンビみたいに」みたいな無茶振りに俳優が一生懸命応える、みたいな。演出家によって、いくらでも幅を持たせられると思うんですよね。

いまは基本的に僕の会社（WARE）が主催していますが、ゆくゆくは別の組織や会社も主催してほしいとも思っているんです。

演劇を生きながらえさせるために

――「いきなり本読み！」をある種、フランチャイズ化するわけですね。それは、どういう思いからでしょうか？

岩井：まず演劇って、ビジネスとしてむちゃくちゃギャンブル性が高いんです。だから、中劇場以下の規模でやっている劇団は、ほぼ利益が出せていない。そこで、「いきなり本読み！」をキャンペーンとして使ってもらうんです。例えば、半年後に公演を打ちたい場合、それに先立って「いきなり本読み！」で台本の一部をお披露目する。宣伝にもなるし、チケット代の収益である程度予算を作ることもできる。

あと、劇団のカラーお客さんに知ってもらうという意味では、いわゆる公演を数打つよりも、「いきなり本読み！」のほうが役者の素の部分も見せられるし、演出家や作家のことも身近に感じられてファンにもなってもらいやすい。「いきなり本読み！」でファンを増やしたうえで本番の公演を行う、という流れでやったほうが、演劇が死ににくいと思っています。

――演劇が生きながらえるために「いきなり本読み！」を使ってほしい、と。

岩井：はい。赤字でも平気で活動し続けている劇団は多いので。

――今年5月に開催された「いきなり本読み！」のチケットが発売された当初、出演者が誰ひとりわからない状態だったにもかかわらず、2万5000円の「お前も本読みシート」が早々に売り切れていたことに驚きました。

岩井：本当にありがたいことですが、皆さんの企画に対する信頼を感じました。だから、真似できる人には本当に真似してほしい。演劇の人たちってお金が苦手な人が多いから、安易にチケット代を下げる、みたいなことをしてしまう。このご時世だからこそ、お金がない人にも来てもらうことは大事なんだけど、下げ続けると自分たちが継続できなくなってしまう。だから、下げられるものは下げて、上げられるものは上げたほうがいい。

もちろん、払えない人から取れっていうんじゃなくて。「お前も本読みシート」のように、より多く払ってもいいから、よりいい体験をしたい人向けのチケットも準備する、ということは皆、やったほうがいいと思っています。

最終目標はハリウッド!?

――岩井さんは劇団「ハイバイ」を主宰されていますが、劇団としての新作を作ることに興味がないと過去のインタビューで語っていらっしゃいました。最近企画されているのは、「いきなり本読み！」のほか、とんでもない目に遭った実際のエピソードを演者が自ら台本にして演じる企画「ワレワレのモロモロ」など、従来の演劇の型にハマらないものばかりです。演劇を守りたい一方で、「演劇から離れる」ことに関心をお持ちなのでしょうか？

岩井：演劇って、表現者一人ひとりにとって全然違うものだと僕は思うんです。例えば僕にとって演劇は当初、自分の人生をお客さんと共有することでした。だから、引きこもりだった自分の過去をモチーフにした『ヒッキー・カンクーントルネード』や、暴力的な父親に抑圧された家族を描いた『て』などを書いてきた。でも、僕の作品にとって一番のモチーフだった父が10年ほど前に亡くなり、そのことも作品にして（舞台『夫婦』）、作家としての自分がそこで一旦終了した感覚があるんです。

自分の作品を残していきたい気持ちももちろんあるんですけど、いまは、半年かけて台本を書いて、1カ月かけて稽古してっていうことよりも、もっとダイレクトに演劇を作るシステムを考えることに興味があって。「とかく楽に楽しめる」動画や映像コンテンツ全盛のこの時代に、わざわざ劇場や遠くに足を運んでくれるお客さんたちに、演劇だからこそできる「濃厚な体験」をしてもらいたい。それが「いきなり本読み！」ですね。

――たしかに、特に「いきなり本読み！」は観客にとって体験型のコンテンツという側面もあるので、動画配信サービスでは味わえないものがありますよね。

岩井：そうですね、演劇はもっと観客がその場にいることを活用したほうがいいと思っています。日本の演劇の課題で言うと、再演文化が定着していないことも気になっていて。欧米では、シェイクスピアやチェーホフの台本をいろんな演出家がいろんな配役でやるなかで、今度の演出家はこういうアプローチをしたんだな、こういうテーマを持ってやったんだなっていうことをお客さんが帰りにご飯を食べながら話して、自然と演劇の知識がついていくんです。

でも日本では、「誰々を見てかっこよかった」「誰々を生で見た」ということに終始しがちで。俳優自身よりも、俳優の仕事にもっとフォーカスしてほしいと思うことがあります。

そういう意味では、「いきなり本読み！」はその部分にフォーカスが当てられていると僕は思っていて。初回の公演後に、「神木（隆之介）くんのことが好きで来たけど、あんなことまでできるなんて知らなかった！」というコメントをSNSで見たときに、これはやっていったほうがいいと確信しました。

――台本アワードも開催し、「いきなり本読み！」はますますパワーアップしていくと思いますが、今後新たに挑戦されたいことがあったら教えてください。

岩井：そうですね、いろいろ試していきたいと思っていますが、最終目標はアメリカ、ハリウッドです。

――ええっ!?

岩井：いや、本気で。ハリウッドの俳優さんでやったら、絶対面白いと思うんです。向こうの俳優さんって平場のトークもすごく面白いし、タランティーノとかに仕切ってもらって、ジム・キャリーに演じてもらう、とか。それをラスベガスのスフィア（球体型の大型シアター）でやってもらうっていうのが、今のところの目標です。

欧米は俳優という存在にリスペクトがある。もちろん日本でもありますが、俳優というよりも芸能人として扱われることのほうが多い気がするんです。そういう場でやったときに、演劇の面白さがどう炸裂するか見てみたい。なので、これを読んでいる方、心当たりがあったらつないでください。絶対世界的なコンテンツになります。

