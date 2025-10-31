【ズルい可愛さ】反則級のまん丸おめめ！黒猫ちゃんの破壊力に「全人類が涙した」「元気出た」5.5万いいね【ママリ】

かわいいが渋滞…まん丸おめめの黒猫ちゃんに5.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはうに2才(@uni_kuroneko)さんによる、とってもキュートな黒猫ちゃんに関する投稿です。ペットと一緒に暮らす人は、ペットのかわいい様子に毎日癒されていますよね。今回、投稿者・うに2才さんは一緒に暮らす愛猫のうにちゃんの画像を1枚投稿しました。





そこには、おめめをまん丸にして写るとってもかわいいうにちゃんがいて…？

©uni_kuroneko

まんまる。

カメラの方をじっと見つめておめめを丸くするうにちゃん。何を思っているのでしょうか…、すごくかわいく写真に納まっていますね。



この投稿には「本当にまんまる。マジで可愛い😍」「心を和ませてくれるね」「白いモフモフに黒いモフモフ映えるw」といったリプライがついていました。



ペットたちはこうした何気ない表情でいつも私たちを癒してくれますね。疲れた時も、元気が出ない時も、いつも寄り添っていてくれるペットたち。彼らがこの先もずっと幸せでいられるといいですよね。ほっこりとした気持ちの芽生える、すてきな投稿でした。

「顔がさあw」飼い主を見下ろすような愛猫に爆笑の4.6万いいね

ご紹介するのは、愛猫のちくわくんとの日常をXで発信している、やくまろ(@89maro_neko)さんの投稿したお写真です。ペットと暮らしていると一瞬一瞬の表情全てがかわいく見えて、癒しですよね。



やくまろさんは膝の上でへそ天しているちくわくんを撮影し、「顔がさあwなんなのw」と爆笑。猫の強烈な表情に思わず笑ってしまうはず…。

©89maro_neko

顔がさあwwwwwなんなのwwwww

膝の上でへそ天しているちくわくん。やくまろさんが見下ろす形で撮影をしていますが、あまりのちくわくんの眼力にこちらが見下ろされているような気になりますね。黒目がぎょろりと下を向き、口元がへの字に見えるため迫力があります…。とはいえフワフワなおなかの毛に、撫でまわしたくなってしまいます！



この投稿には「飼い主を笑わせる猫目指してます♪」「こんな表情をもってしてもめちゃくちゃ美形なのが伝わってきます😸」といったコメントが寄せられていました。それにしてもちくわくんは何を訴えているのでしょう。インパクトある表情のちくわくんに思わず笑ってしまう、素敵な投稿でした。

動物病院に行く前後、ポメラニアンの表情の差に8.5万いいね

ご紹介するのは、愛犬のボス君との日常をXで発信している、ポメラニアン ボス(@pome_boss0519)さんの投稿したお写真です。犬は人間と同じように感情豊かに見えることもありますよね。大好きなお散歩に行くときにはうれしそうな表情も、行き先が苦手な動物病院だと悟ったときには悲しそうな表情をすることもあるのではないでしょうか。愛犬の健康のために必要とはいえ、落ち込んだ様子を見ると「ごめんね」という気持ちになります…。



投稿者・ポメラニアン ボスさんは、動物病院に行く前後のボス君をカメラに収めました。2枚の写真のあまりの落差と、動物病院あるあるのボス君の表情に思わず笑ってしまうはず。

病院に



←行く前

©pome_boss0519

病院に



行った後→

©pome_boss0519

動物病院に行く前には、まるで「どこに行くのかな？」とわくわくした様子で笑っているようにも見えるボス君。しかし後のお写真ではガックリ…と効果音も聞こえてきそうなほどの落ち込みっぷりです。行く前の笑顔はなく、下を見ています。



この投稿には「落差がかわいすぎますね」「わかりやすい落ち込みっぷりですね😂」といったコメントが寄せられていました。薬をもらいに行っただけで、ボス君は体重を測っただけなのだそうですが、この落ち込みっぷり。緊張して疲れてしまったのでしょうか。ボス君の表情の落差が愛らしい、素晴らしい投稿でした。ボス君、ゆっくり休んでね。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）