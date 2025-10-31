品川庄司・庄司智春 （C）ORICON NewS inc.

お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が31日までに自身のインスタグラムを更新。大リーグ・ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズを現地観戦したことを報告した。

　庄司は「歴史的試合を観戦出来て幸せでした」と投稿。続けて「ドジャース劇的サヨナラ勝利の瞬間」「トロント・ロジャースセンターでアウェーの空気を　ビシバシ感じながら応援した山本由伸投手完投試合」と記し、大谷翔平が2本塁打を含む4安打を放ち、ドジャースが延長18回の激闘を制した第3戦と、山本由伸が完投した第2戦を観戦したという。

【写真】絶叫！ドジャースの選手を背景に興奮した表情で自撮りする庄司智春

写真では、ドジャースの帽子とユニホームを着用した庄司が観客席をバックに撮影したショットと、球場を背景に雄叫びを上げるように自撮りした写真を披露した。

SNS上には「勝利の女神ならぬ勝利の智春」「うらやましい〜」などのコメントが寄せられた。