安全と知能を兼ね備えた新たな主役

ジャパンモビリティショー2025のいすゞブースは、社会の『運ぶ』を支える商用車の未来を明確に示していた。その中から、改良を受けた大型トラック『ギガ』と、国内初のBEVフルフラット路線バス『エルガEV』を中心にレポートする。

【画像】環境性能、安全性、そして社会的使命を兼ね備えた2台！いすゞギガ&エルガEV 全89枚

いすゞの主力トラック『ギガ』は、キャブデザインを刷新し、安全装備とコネクテッド機能を強化して登場。初代は1994年に『810』の後継として誕生し、今回のモデルで5代目となる。



改良を受けた大型トラック『いすゞギガ』。 いすゞ

新デザインは空力性能と存在感を両立させたもので、テーマは『THE ULTIMATE（究極の/最高の）』。ブランドアイデンティティ『ワールドクロスフロー』をグリルに採用し、『エルフ』、『フォワード』と共通性を持たせたフェイスに。フラッグシップにふさわしい堂々とした印象を与えている。

安全面では、国内大型商用車として初めて『車輪脱落予兆検知システム』を全車標準装備した。タイヤの振動や回転データを解析し、ホイールナットの緩みを検知して警告する仕組みだ。

背景には、冬タイヤ交換後に多発する車輪脱落事故への対応がある。住友ゴム工業は、タイヤ空気圧警報装置『DWS』で培った技術を基にセンシング技術『センシングコア』を開発。その一機能『車輪脱落予兆検知』を実用化し、『ギガ』に初搭載した。

このほか、歩行者検知対応プリクラッシュブレーキや左折巻き込みブレーキ、レーンキープアシスト（LKA）の側方衝突抑制機能など安全支援技術も進化。クラウド連携による稼働データの可視化も進み、運行管理の効率化に寄与している。

公共交通の未来を支える電動モビリティ

国内初のBEVフルフラット路線バス『エルガEV』の自動運転対応仕様が世界初公開された。バッテリーを屋根上と車体後部の床下に配置し、完全なバリアフリーフロアを実現。走行時はBEV特有の滑らかな加速と低騒音、低振動により、静かで快適な車内空間を提供する。

急速充電システムに対応し、約3.2時間でバッテリー残量20％から80％まで充電可能。さらに、災害時に活躍が期待できるV2L機能を備え、非常時の電源としても活用できる。



国内初のBEVフルフラット路線バス『いすゞエルガEV』。 いすゞ

安全面では、カメラ、LiDAR、ミリ波レーダーを車体の前後左右に配置し、それぞれの特性を補完し合いながら周囲を検知。運転席まわりのメーター類は従来の『エルガ』と共通性を持たせ、BEVでありながらクリープ走行を可能にするなど、ドライバーの操作性に配慮した。

先進安全機能として、ドライバーステータスモニター（DSM）が異常を検知すると緊急停止支援システム（EDSS）が作動し、車両停止後に自動でパーキングブレーキを作動。坂道などでも安全に停車できるよう設計されている。

また、前方の歩行者や自転車を検知して警告する『フロントブラインドスポットモニター』も新たに採用し、車外事故の低減にも寄与している。