モデルでタレントのアンミカ（53）が31日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィーンの仮装姿を披露した。

「Happy Halloweenです！さて、今年の【大人の本気ハロウィン 2025】は、今世界を席巻中のKPOPガールズ! デーモン・ハンターズを再現 アルカミーレの四人で、ルミ、ミラ、ゾーイ、サジャボーイズを！」と書き出すと、音楽プロジェクト「アルカミーレ」のメンバーである自身と女優のすみれ、シンガー・ソングライターのエミ・マイヤー、歌手のクリスタル・ケイが仮装したショットをアップ。

ネットフリックスで配信中の話題のアニメ映画「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」のキャラクターに扮しており「スミレがルミ！もぉ表情までそっくりすぎてビックリ 地毛もスプレーして可愛すぎます エミ・マイヤーがゾーイ 仕草まで全てがそっくりで可愛すぎます！ 私はミラ 眉頭の細さ再現のために、少し眉頭を剃りましたよ〜 クリスタル・ケイちゃんオリジナルのサジャは、目の色が違うと神秘的で、よりラスボス的！極秘メンバーにいそうな迫力美」と説明した。

さらにファッション＆ライフスタイルプロデューサーのAtsushi氏や、自身の夫でもある実業家のセオドール・ミラー氏とクリエイターでコメディアンのクラウド（別名ミスターヤバタン）によるDJデュオ「ヤバテッド」の仮装姿も披露。「私たちは、個室のお店をかなり前から用意し、大人ディナーを」「久しぶりに近況をキャッチアップ出来て、幸せな時間でした」などとつづった。

アンミカの投稿に、フォロワーからは「うつくし＆かわいすぎ！お似合いです」「みんな美しいし、クオリティ高い 最高です」「アニメ見てきました、皆さんそっくり!!!」「凄い お姉様」といった反響が寄せられている。