アイドルグループ・乃木坂46のメンバーで東京藝術大学に在学中の池田瑛紗が、10月31日発売のグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.10の表紙＆裏表紙を飾りました。また収録カットの一部が公開されました。



【写真】美貌と知性を兼ね備えた乃木坂46池田瑛紗さん

乃木坂46の超人気メンバーにして、現役藝大生として個展開催も間近に控える池田さん。巻頭特大グラビアでは、アイドルとして、そして表現者としての彼女に迫ります。ロングインタビューでは、創作とアイドル活動に通底する想い、全国ツアーで感じた危機感、初めての後輩である6期生のために負う責任と義務、グループのために自分だからできることなど表現し続ける23歳の今を語りつくしています。今号は裏表紙も池田さん、特別付録として池田さんの両面ポスターが付くなど、彼女尽くしの大特集号です。



そして、今年発表された乃木坂46「6期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の増田三莉音さん、日向坂46「五期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の坂井新奈さん、櫻坂46「四期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の中川智尋さんがグラビア＆インタビューで初登場。また、グラビア界を席巻する福井梨莉華さん、AKB48の鈴木くるみさん、人気声優の前田佳織里さん、相良茉優さんが登場しました。



【池田瑛紗さんプロフィル】

いけだ・てれさ 2002年5月12日生まれ 身長162センチ