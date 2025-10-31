【Canal 4℃】「すみっコぐらし」映画コラボジュエリー、特別販売開始！
人気ジュエリーブランド「Canal 4℃」が、2025年10月31日(金)に公開される映画「すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」とのコラボレーションジュエリーを、公式オンラインサイトにて受注限定で販売開始します！愛されキャラクターたちがチャームやモチーフとなり、心温まるデザインが魅力的。繊細なシルバーやゴールドで作られたジュエリーは、映画のストーリーとキャラクターたちの個性を反映しています。
愛されキャラクターたちがジュエリーに
「すみっコぐらし」のキャラクターたちがジュエリーになって登場！
「しろくま」や「ぺんぎん？」など、おなじみのキャラクターが繊細なシルバーチャームとして胸元を飾ります。
映画のテーマにちなんで、エンドチャームは「雲」のモチーフになっており、細部まで遊び心が詰まったデザインに。
チャームは取り外し可能で、その日の気分に合わせて付け替えられるので、日常的に楽しめます♪愛らしさと温かさを感じるジュエリーです。
新キャラクター登場！心躍るコレクション
新キャラクター「おうじ」や「おつきのコ」が登場し、ストーリー性がさらに深まったジュエリーコレクション。キャラクターたちの絆や愛情が、繊細な造形で表現されています。
ネックレスやブレスレットには、ひっそりと輝くキャラクターたちの個性がぎゅっと詰め込まれ、身につけるたびに優しさや安心感を感じさせてくれます。
キャラクター同士の距離感や表情のディテールにもこだわり、愛着が湧くこと間違いなしです♡
価格は15,400円～購入することができます。
限定感たっぷり！特別仕様のジュエリーボックス
このコレクションには、限定のジュエリーボックスも付属。映画のテーマに合わせ、モコモコとした質感の「雲」をモチーフにしたボックスが登場します。
開けると、淡いブルーの空の中にジュエリーが浮かんでいるような美しい世界観が広がり、まるで映画のワンシーンを閉じ込めたかのよう。
特別感満載のパッケージは、ジュエリーとともに心をときめかせてくれること間違いなし！限定商品なので、ぜひ早めにチェックしておきましょう♪
「すみっコぐらし」と過ごす、特別なひととき
「Canal 4℃」と「すみっコぐらし」のコラボレーションジュエリーは、愛らしいキャラクターたちが繊細なデザインで登場し、ファン必見のアイテムです。
新キャラクターの登場とともに、心ときめくジュエリーがあなたのもとに。
さらに、限定のジュエリーボックスがジュエリーをより特別に演出。オンラインサイト限定での販売なので、気になる方はお早めにチェックしてください！