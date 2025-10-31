2025年10月31日放送の『A-Studio+』に染谷将太さんが登場。妻・菊地凛子さんとの関係や、マル秘エピソードを公開します。そこで染谷さんが、出演中の『べらぼう』で演じている歌麿役の裏側について語ったイベントの記事を再配信します。*****現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ドラマには江戸時代を彩る戯作者や絵師が登場。なかでも謎多き喜多川歌麿の人生を染谷将太さんが演じ、話題となっています。25年9月7日、その歌麿とゆかりが深い栃木県栃木市にて、「歌麿役 染谷将太さんとみる！ 大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華之夢噺〜』トーク＆パブリックビューイング in 栃木市」が開催され、染谷さんが登壇されると会場は大盛り上がりに。今回その模様をお伝えします。（文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

『べらぼう』イベントに染谷さんが登壇

「とちぎ岩下の新生姜ホール」に集まった多くのドラマ視聴者を前に、イベントでは、大川秀子・栃木市長らのあいさつと共に、歌麿と栃木市のゆかりについて紹介。

肉筆画の大作「深川の雪」「品川の月」「吉原の花」の三幅が明治12年に市内で展示された記録があること、数少ない歌麿の肉筆画の中で「女達磨図」「鐘馗図」「三福神の相撲図」の３点が栃木市内で発見されており、歌麿が栃木滞在中に筆をとったと推察されていること、さらに歌麿まつりといった地域イベントが開催されていることなどが伝えられました。

それから染谷さんがステージに登壇すると、会場は大盛り上がりに。

壬生町に祖父母が住んでいたため、幼いころに栃木県をよく訪ねていたことや、県内で撮影をしたドラマ「ももさんと7人のパパゲーノ」の思い出を語った染谷さん。



「雪月花三部作」の高精細複製画と染谷将太さん (c)NHK

なお染谷さんはイベントを前に、栃木市立美術館を訪問。

「深川の雪」「品川の月」「吉原の花」の高精細複製画を鑑賞して「今まさに撮影中ということもあり、とてもパワーをもらった」とその感想を話しました。

素敵な時間を過ごすことができている

そのうえで歌麿の絵については

「見た人の想像をかき立てる作品だと感じている。また絵で感情を表現できるということは、他人の感情を想像できる人でもあったはず。おそらく自身も感情豊かな方だったのでは」

と、集まった視聴者に伝えた染谷さん。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

演技面で気を付けていることをたずねられると

「歌麿は自分という人間を、自分で理解しきれてないところからドラマが始まったと思っている。それが蔦重と出会い、過ごしていく中で、自らが形成されていくとともに、絵師としての表現を確立していくように演じてきた」

「写真などが現代まで残る人物を演じることはあるが、逆にその人が表現した作品だけが残っている、というのは初めての経験。それに加えて歌麿は、ポイントポイントで史実が残っているので、点が沢山あるように感じている」

「＜絵＞はもちろん＜栃木＞も点。そうした点が散らばっている中で森下佳子先生の台本を読み、実際に芝居が始まると、点と点が結ばれていく感覚を覚える。それが演じていてとても楽しい。演じている立場だが、素敵な時間を過ごさせてもらっている」

などと、歌麿役の裏側をあらためて話しました。

唐丸が話題になるたびシメシメと

その後、質問コーナーに移ると＜歌麿の幼少期・唐丸をどう感じていたか＞という問いに対して

「自分が撮影に入るよりも先にドラマのOAが始まったので、とにかくそれをじっくりと見ていた。おかげで、一視聴者として楽しみながら、振る舞いとか立ち位置とか含めて、自分の出番が来た時にそっくりそのまま、バトンを受け取ることができたように思う。ネット上で唐丸が話題になるたび、シメシメと感じていた」

と話し、会場を沸かせました。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

そこで唐丸役を務めた渡邉斗翔さんから

「染谷さんはとてもいい演技をしている。自分も共演できるように頑張るのでその暁には、美味しいものを食べに連れて行ってほしい」

とビデオメッセージが届くと、会場から拍手喝采が起こるという一幕も。

蔦重と妻・ていが結ばれたシーンは…

続いて、蔦重と妻・ていが結ばれ、布団の中の歌麿が目に涙を浮かべたシーンについてたずねられた染谷さん。

「あの場面での気持ちの複雑さを言語化するのはなかなか難しい。兄を取られたという寂しさはあっても、幸せを願う思いはそれ以上に強いというか、自分の気持ちに蓋をするというか…。そもそも歌麿は、自分の気持ちに蓋をする場面が多いキャラクターだが、それを象徴するシーンだと思う」



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

台本が届いた段階では

「まず何より、これを演じるのは難しいと正直感じた。台本としてはシンプルだが、そのシンプルさの中に森下先生が込めた思いを感じたので、表現するにはどんな芝居がベストか、思案しながらあの形に至った。結果としてドラマには一つの演技しか残せない分、毎回、必死に模索しながら演じている」

とその苦労を語りました。

当時は本当にこんなやりとりをしていたんじゃないか

『べらぼう』そのものについての感想としては

「大河ドラマは1年半ほどの撮影期間があるので、自分たちはもちろん、役そのものが成長をする。自然と生まれる、気づく…。その時間があるからこそ、魅力的な役はより魅力的になっていく。そんな印象がある」



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

「特に『べらぼう』は魅力的で個性豊かな俳優が出演されているので、その方々と一緒に芝居をし、一緒に過ごしているだけで楽しい。演技をしている最中、当時は本当にこんなやりとりをしていたんじゃないか、と感じる瞬間も多い。それを含めてとても贅沢な時間」

と語った染谷さん。最後に演じるうえで難しく感じていることを聞かれると

「とにかく絵。経験を積むしかないので、家で時間を見つけては床に広げて、現場でもスペースをもらって練習を続けている。ただ絵は集中すればするほど無心になる。無心になると芝居にならない。そこがまた難しい」

と伝え、集まった多くの『べらぼう』ファンに笑顔を見せました。

イベントの模様は9月26日（金）夜7時30分から総合テレビの＜栃木県域＞にて放送予定。またはNHKプラスで鑑賞可能とのこと。



(c)NHK

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。