注目の日中首脳会談について中国側の思惑と反応について、北京から柳沢支局長に伝えてもらいます。

アメリカとの対立が長期化するのは避けられない中、日本を少しでも引き留めておく狙いがあります。今回の首脳会談を受けたのは、水面下で中国側の急転直下の決断があったようで、ある中国共産党関係者は、「驚いた。私はやらないと思っていた」と話していました。

中国は高市首相を強く警戒していて、習主席が高市首相就任の際に、祝電を送らなかったことも話題になりましたが、実際に、日本産の水産物や牛肉の輸入再開といった日中の間の懸案が、高市政権になってからほとんど動かなくなっていました。

ですから、実は3日前の段階では、中国政府の関係者は、「今回は習近平主席と高市首相は立ち話すらできないだろう」と話していたほどでした。それが、29日、急きょ、会談を受け入れる方向で動き出したのです。

──中国側が考えを変えるきっかけは何だったのでしょう。

日米首脳が中国の予想以上に蜜月ぶりをみせつけたこともあります。中国政府の関係者は、「訪日したトランプ大統領への高市首相の対応が効果的だった。日本の影響力を改めて認識した」と指摘しました。

また、日米首脳会談で、中国を直接的に非難するメッセージを出さなかったことも、前向きなシグナルと受け止めました。

つまり、中国側は「思ったよりも現実的な外交をやってくるのではないか」と考えを改め始めたとみられます。

さらに中国政府の関係者は、「高市政権の高い支持率も影響した」としていて、安定して強い政権になるのなら、きちんと関係を築いた方が良いとの判断も働いたとみられます。

──日中首脳会談の注目は？

中国側が高市首相を連携できるパートナーとして受け入れるかという点です。まだ中国側は完全に警戒を解いたわけではなく例えば今回、会談開催の正式発表はおよそ3時間前。

その背景には、まだ中国側には会談で、高市首相が習主席に何を言うのかという警戒感が強くありました。

いきなり中国の人権問題や台湾や尖閣について強硬な発言をされれば、事務方にとっては、習主席のメンツを潰すことになるので慎重に詰めていったとみられます。

会談後、中国側が今後の日中関係をどう表現するのかも注目されます。