注目の日中首脳会談について日本側の思惑と反応について、高市首相に同行している渡邊記者に伝えてもらいます。

日本側の狙いは大きく2つあります。ひとつめは「建設的で安定的な日中関係を築いて行きましょう」という大方針を、高市首相と習近平主席で一致させること、です。

日中両政府はこれまで、歴史認識など、両国の違いは脇に置いて、人的交流など、日中の利益が共通する分野では協力していきましょう、という方針を進めてきました。

これを「戦略的互恵関係」と呼びますが、今回もこうした考え方で両首脳が一致できるかがポイントです。

──今回、日中両国はその大方針では一致できそうなんでしょうか？

実は高市総理、会談前にSNSを更新し写真を公開しました。31日午前の国際会議の前、非公式の場で習主席に挨拶をした際の写真ですが、習主席、笑みを浮かべています。

習主席は日本の首相に対して、時の二国間関係を反映して、硬い表情で応じることもありますが、この笑みが今回の外交姿勢を象徴しているのか、注目したいと思います。

高市首相は、中国側が高市首相の保守的な政治姿勢を強く警戒してきた中で、靖国神社参拝を見送るなど、日中首脳会談も見据えて、前向きなシグナルを中国側に送っていました。

外務省幹部からは「会談することになった以上、変なことにはならないだろう」と期待感も出ています。

──ふたつめの狙いは何でしょうか

「言うべきことは言う、懸念はしっかり伝える」ということです。

中国によるレアアースの輸出規制などの「経済的な威圧」への懸念、尖閣諸島周辺など、東シナ海での海洋進出への懸念などです。また日本産水産物の輸出再開も中国側に働きかける見通しです。

高市内閣のある閣僚は「米中首脳会談では、レアアースの問題が切り札になりアメリカが譲歩したように受け止められた。経済的威圧をするなという事は日中首脳会談でもきちんと言わなければならない」と指摘しています。

言うべきことは言いながらも、安定した日中関係の構築で一致できるのか、高市首相の手腕が問われます。