昭和50年代、女性会社員の名刺は男性より小さくて角が丸かった

高市早苗さんが憲政史上初めての女性首相に決定した時、「女性が首相に！」と驚かなかったのは、今の時代だからだと思う。女性首相誕生の翌日（10月22日）の「読売新聞」に、国連女性機関の6月発表の報告書の記事があり「国連加盟国193か所のうち、女性が現職大統領や首相を務めるのは計27か国に上る」とあった。

私が住む東京都の知事は小池百合子さん、市長も女性、近くの路線バスに乗ったら運転手が女性、バスを降りて歩いていたら建設現場でヘルメットをかぶった女性が男性と大声で話していた…というわけで、仕事の上で男性だ、女性だというのは古い気がする。

しかし、ここに至るまで、社会の中で差別を受け入れながら苦闘してきた女性たちがいたことを忘れてはいけない、と思うことが先日あった。

自宅で書類を整理していたら、私が昭和50年代に会った人たちの名刺のファイルが出て来て、名刺のサイズとカタチに男女の違いがあるので驚いた。当時、20代の私は、そういうものだと気にしていなかったことも思い出した。

男性の名刺は、職業が企業の社員、お店の店長、フリーで仕事をしている人も、91mm×55mm（現在は日本の標準サイズ）で、四方の角は直角。しかし、女性の名刺は大企業でも中小企業でも会社員であれば、男性よりも一回り小さい85mm×49mmで、四方の角が丸くなっているのである。

大学の同級生で、今では名刺が必要ないほど有名になった女性がいるが、昭和50年代に彼女にもらった会社員の時の名刺も、男性より小さくて角が丸かった。

しかし、大学卒業と同時に自分で起業した女性は、男性と同じサイズの名刺を私にくれた。

もちろん例外もあり、子供と女性向けの商品を販売する会社の男性に渡された名刺は、当時の男性の名刺より数ミリ小さいサイズだ。私は昭和53年に半年だけ、社長は男性、編集長が女性という出版社に勤めたが、社員全員が社長と同じサイズだった。

名刺の男女の違いに深い意味があるように思え、あちこちに聞いてみることにした。

現在の名刺の状況と昭和50年代の就職難の女性たち



自分の名刺を最近作ってもらった会社に電話すると、「今の時代は、会社で働く女性の名刺を、男性用より小さくして欲しいという注文はないです。フリーランスの女性も標準サイズで、こだわるのは文字の配置とかデザイン。一回り小さいサイズや角丸の名刺も作れますが、割り増し料金です」と言われた。

ほかの会社に電話してみたら、「会社員の方も自営業の方も、男女を問わず標準サイズが多い。でも、フリーランスや自分を特に印象付けたい方は、男女を問わず、標準サイズ以外にすることもあります」と教えてくれた。

芸妓さん、舞妓さんがお客さんに渡す、柄が美しい「花名刺」は、角が丸くなくても一回り小さいサイズだ。料理店の女将をしている友人に聞いてみた。彼女の母親は料亭を経営していたので、彼女は女将や芸妓さんたちの世界にも詳しい。「一回り小さい名刺の方が、奥ゆかしくて、おしゃれに見えるでしょ」と、彼女は話していた。「奥ゆかしい」という言葉を、私は久々に聞いた。確かに、視覚的に「奥ゆかしさ」は感じられる。

さて、男性中心の昭和のビジネス社会を考えると、「女性社員は男性社員よりも半歩さがって、素直で優しく」という、男性の願いが込められている気がする。

私が大学を卒業した昭和51年は、オイル・ショックのあおりで不景気で就職難。その影響以外に、女子大生は嫌われていた。大学の求人広告を見て会社説明会や面接に行くと「４年制大学の女性は生意気だからいらない」「求人広告は宣伝に出しただけ。大学出の優秀な男性がいればいい。女子大生など誰が雇うか」と言われ、私は耐えた。

しかし、昭和50年代に、短期大学を卒業して企業に就職した女性たちの中にも理不尽なことを言われた人たちがいた。「『結婚したら辞めます』と約束させられた」「女性は職場の華なので2年で辞めるのが条件だった」「『男性のように勤務年数と経験で給料を上げられないから、女性は25歳までに辞めてくれ』と言われた」などである。

名刺は社会の変化を現わしている

現在70代で、昭和50年代やそれ以前に大手企業や中堅企業に勤務していた人たちに、男女の名刺のサイズとカタチの差についてたずねてみた。

「当時の実社会ではまだ男女同権ではなかったということでしょう。その名刺こそ、当時の男性が望む女性の立ち位置だったと思う。反発した女性がいたとしても、それを共有できる社会ではなかった」（元大手企業管理職・男性）、「男性は社外の人と会う、女性は男性の仕事の補佐だから名刺は必要なし。生命保険の勧誘に来た女性が、小さくて角が丸い名刺を出した時、『可愛い名刺だな』と思った記憶がある」（元中堅企業営業担当・男性）。



「入社後、女性は内勤なので名刺は不要。男女雇用均等法（昭和61年4月に施行）ができて、私も外回りをすることになり、その時は男性と同じサイズの名刺を会社から渡された」（元大手企業社員・女性）、「入社当時は20人の部署全員の湯飲みを覚えてお茶を運び、男性に言われた仕事をするだけで名刺はなし」（元大手企業社員・女性）。「小さい名刺だったが、そういうものだと思っていた。セールスの仕事で、成績が悪いと『だから女性はだめなのだ』と叱られ、成績が良いと『女性だから売れた』と言われた」（元中堅企業社員・女性）。

社会での女性の活躍が当然の時代になったので、時代が逆行しないことを願うばかりである。名刺は印刷技術の変化だけでなく、社会の変化を現わしているようだ。