名店同士のコラボが実現…ベーカリー×モンブラン専門店『和栗のフレンチトースト』2つの甘さが織りなす味わい
愛知県大府市にある「ワンハンドレッドベーカリー」が、名古屋のモンブラン専門店「栗りん」とコラボ。和栗を贅沢にのせたフレンチトーストが、この秋の注目スイーツになっています。
■話題の新作「和栗のフレンチトースト」
愛知県大府市にある「ワンハンドレッドベーカリー大府店」。
看板商品は水分量を多めにし、もちもちに仕上げた「ワンハンドレッドプレーン食パン（2斤）」（920円）。オープン直後は行列ができるほど人気です。
この時期は中に栗をたっぷり入れた「栗のワンハンドレッド（1斤）」（900円）も人気ですが、自慢のフレンチトーストにモンブランをたっぷりかけた「和栗のフレンチトースト」（730円）が話題になっています。
客：
「今まで食べたことのない感じのモンブランで美味しそう」
別の客：
「フレンチトーストの甘さと栗の甘さが合わさって美味しい」
■「栗りん」との初コラボスイーツ誕生
「和栗のフレンチトースト」は、名古屋・大須にある「和栗モンブラン専門店 栗りん」
とのコラボ商品です。
「栗りん」といえば、注文後に目の前でモンブランを仕上げる独特のスタイルが人気の有名店です。
ワンハンドレッドベーカリー大府店の代表：
「栗りんさんにオリジナル商品を作れないかということで、うちで人気のフレンチトーストとコラボメニューということで」
使っているフレンチトーストは、生地にしっとりとした卵液が入った厚切りのもの。そこに熊本県産と高知県産の栗をブレンドした特製モンブランをたっぷりとのせ、和栗をトッピング。“食パンの名店”と“栗の名店”がコラボした自慢のスイーツです。
ちなみに、他店とタッグを組んだのは今回が初めてではありません。
代表：
「これまでもドーナツでコラボさせていただいたり、今回のコラボは2店舗目になります」
鳥取発の生ドーナツ専門店の人気メニュー「生ドーナッツ」（320円～）も販売しています。
今回コラボした「栗りん」のもちもちの大福にモンブランをかけた看板商品「栗千本」（2380円）も店頭で購入することができます。
2025年10月23日放送