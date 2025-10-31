都玲華が「66」で首位タイ発進！ “沈み込み”で飛ばし、“同調”で安定させるスイングで初V&シード獲得へ【プロコーチが解説】
きょう開幕した「樋口久子 三菱電機レディス」にて、1イーグル・6バーディ・1ダブルボギーの「66」をマークし、荒木優奈とともに首位発進を決めた都玲華。彼女の魅力と言えば、思い切りのいいスイングと平均240ヤードを超える飛距離。そんな都のスイングを、コーチである石井忍が解説する。
【連続写真】手元が体の正面から外れず、沈み込みで捻転差を最大化！ 都玲華の豪快ドライバースイング
◇手元が体の正面から外れないスイングをしているので、ヘッドがオンプレーン軌道から外れる瞬間がありません。バックスイングでクラブが上がり切る前に、左下にしっかり踏み込み、ダウンスイングを開始。その沈み込む動きで、上半身と下半身の捻転差が大きくなるため、飛距離も出るんです。しっかり溜めたパワーを下から順番に解放していき、腕を振るスピードに変換。しかも、手元が正面にあることでインパクトのズレも少ないですし、フェースローテーションも抑えられるので曲がりません。インパクトでは体の右ワキ腹を縮めて、体の右サイドがボールに寄ってくる。前傾角度がキープされるのはもちろん、右ヒジが曲がったまま当たるので、インパクトの剛性が高く当たり負けしないのです。効率的に飛ばせるスイングだと思います。■都玲華みやこ・れいか／2004年生まれ、徳島県出身。昨年、ステップ・アップ・ツアー「大王海運レディスオープン」で史上6人目のアマチュア優勝を達成し、4度目の挑戦となった昨年のJLPGAプロテストではトップに2打差の2位タイで合格。今季はこれまでに3度のトップ10入りをしており、メルセデス・ランキングはシード圏内の48位につけている。大東建託所属。■石井忍いしい・しのぶ／1974年生まれ、千葉県出身。98年にプロ転向し、かつてはツアープレーヤーとしてレギュラーツアーで戦っていた。現在は『エースゴルフクラブ』を主宰し、プロゴルファーやアマチュアの指導を行うほか、軽快なトークで解説者としても人気を博す。◇ ◇ ◇小さな体で300ヤード超え!? 関連記事『身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】』で飛距離アップを目指そう！
