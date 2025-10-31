妻夫木聡ら『ザ・ロイヤルファミリー』キャストの“フォトシール”メイキング動画に反響「楽しそう」「貴重な表情」 佐藤浩市＆松本若菜＆目黒蓮と仲むつまじい様子見せる
俳優の妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSが29日に更新され、キャストのオフショット動画が公開された。
【動画】「貴重な表情」楽しそうに“フォトシール”を撮影する妻夫木聡＆佐藤浩市＆松本若菜＆目黒蓮
この秋スタートのTBS系ドラマの出演者たちが一堂に会するイベント『TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!』へ参加した際に、イベントの合間に“フォトシール”を撮影したことが明かされていた。
今回の投稿では、「日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』先日のTBS DRAMA COLLECTIONでのフォトシールメイキング 締め上げポーズがお気に入りとのことでした」とのコメントとともに、妻夫木と共演する佐藤浩市、松本若菜、目黒蓮（SnowMan）の4人が仲むつまじい様子を見せるオフショット動画をアップした。
この動画公開にドラマファンからは「ドラマでは見られない貴重な表情の皆様ですね！」「松本若菜さん 難しい衣装なのにさすがの着こなしですね」「はしゃいでる浩市さんかわいい」「ずっとニコニコしてる目黒くんが可愛すぎるーー」「楽しそうな空気が伝わってきて、こちらも笑顔になりました！」「チームワークが抜群ですね 若菜さんが超可愛いです」「チームの仲の良さが伝わってくる動画ありがとうございます みんな笑顔で楽しそう」などの反響が寄せられている。
【動画】「貴重な表情」楽しそうに“フォトシール”を撮影する妻夫木聡＆佐藤浩市＆松本若菜＆目黒蓮
この秋スタートのTBS系ドラマの出演者たちが一堂に会するイベント『TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!』へ参加した際に、イベントの合間に“フォトシール”を撮影したことが明かされていた。
この動画公開にドラマファンからは「ドラマでは見られない貴重な表情の皆様ですね！」「松本若菜さん 難しい衣装なのにさすがの着こなしですね」「はしゃいでる浩市さんかわいい」「ずっとニコニコしてる目黒くんが可愛すぎるーー」「楽しそうな空気が伝わってきて、こちらも笑顔になりました！」「チームワークが抜群ですね 若菜さんが超可愛いです」「チームの仲の良さが伝わってくる動画ありがとうございます みんな笑顔で楽しそう」などの反響が寄せられている。