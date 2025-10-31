◇男子ゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズカップ第2日（2025年10月31日 千葉県 成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）

第2ラウンドが行われ、金子駆大（23＝NTPホールディングス）が5バーディー、ボギーなしの66で回り、通算10アンダーで初日からの首位を守った。2日間ボギーなしは金子だけとなった。

2日間でバーディーが10個だけという難易度の高い14番パー4。ティーショットを曲げたが、バンカーからの第3打をピンまで2メートルに寄せ、パーセーブ。「ティーショットをしっかり打たなきゃいけないところなんですけど、ティーグラウンド立ちにくくて、ちょっとミスをしてしまった」と話したピンチを乗り切り、「安定したプレーができたと思う」と1日を振り返った。

今季関西オープンで初優勝を挙げ、トップ10入りは8回。賞金ランクは3位につける。今大会で2勝目を飾れば、1位に浮上する。「もう1勝したいですね。もう1勝すれば、賞金王のチャンスもあるかなと思う」。首位で決勝ラウンドに進む今大会。絶好のチャンスをつかむ。