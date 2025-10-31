【トロント（カナダ）＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は１０月３１日、カナダのトロントで第６戦が行われる。

大谷、山本、佐々木が所属し、連覇を目指すドジャース（ナ・リーグ）は通算２勝３敗で、先発する山本にチームの期待がかかる。ブルージェイズ（ア・リーグ）は３２年ぶりのＷＳ制覇にあと１勝としている。

ブルージェイズ打線を引っ張ってきたのが、２６歳のゲレロだ。大谷を「偉大なアスリート」と尊敬するスラッガーが、連覇を狙うドジャースに立ちはだかる。

２０２１年のア・リーグ本塁打王。今ポストシーズンは１６試合で打率４割１分５厘、８本塁打、１５打点と当たっている。ＷＳ第４戦では、大谷から三回に逆転２ラン。チームはその前日の第３戦、延長十八回までもつれた熱戦で競り負けており、嫌なムードを吹き飛ばす大きな一発だった。

２番に座った第５戦では、一回に１番シュナイダーの先制本塁打に続いてアーチをかけ、ＷＳ史上初となる先頭打者からの２連発として流れを引き寄せた。本拠地に戻っての第６戦、そのバットでトロントのファンを沸かせることが、悲願への近道となる。（平沢祐）