菱友システム、上期経常が21％増益で着地・7-9月期も15％増益

菱友システムズ <4685> [東証Ｓ] が10月31日大引け後(16:40)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比21.5％増の22.6億円に伸び、通期計画の49億円に対する進捗率は5年平均の34.1％を上回る46.2％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比12.3％減の26.3億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比15.4％増の13.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の13.0％→13.5％に上昇した。



株探ニュース

