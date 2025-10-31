ReDから健康増進機器に認定のリカバリーソックスが発売 - 全5カラー展開
MTGは11月5日、24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」から秋冬の新商品「ReD バイタルテック リカバリーソックス」(1,980円)を発売する。
「ReD バイタルテック リカバリーソックス」(各1,980円)
同商品は、肌あたりがよい薄手の生地と、ファッションに合わせて着用できるカラーバリエーションが特徴のクルー丈のソックス。
身体から放出された遠赤外線を吸収し、再び肌に放出することで、血行促進による保温効果やリラックス効果が期待できることから、日本ホームヘルス機器協会の「健康増進機器」に認定された。
カラー展開は、レッド、ホワイト、ネイビー、グレー、ブラック。
発売に先駆け、10月24日〜11月3日の期間にReD公式オンラインストア 楽天市場店にて予約を受け付けている。
