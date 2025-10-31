文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。

アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。

―10月31日（金）配信分―

【職場で“◎◎ちゃんはセクハラ“。22万円支払い命令】

このニュースを目にして驚いた人も多いのではないでしょうか。

「ちゃん付けは幼い子供に向けたもので、業務で用いる必要はない」

と裁判官が判断したとのこと。とはいうもののうちの会社内でもちゃん付けはフツーにあります。

「これからちゃん付けしにくくなるなあ」

「マジ？オレも訴えらるのか！？」

と私の周りでも話題になりました。でもこのニュース。情報が少なすぎることが私には気になったのです。もちろんこの女性がいやな思いをしたというのは理解できます。でもそれは「ちゃん付け」だけが理由ではなく「かわいい」「体型良いよね」という言葉もあってのセクハラ認定。もしかしたら「◎◎ちゃ～ん」というような“言い方“も気持ち悪かったのかもしれませんよね。しかしニュースのリードやネット記事のタイトルで、あたかも

【ちゃん付けはセクハラになる】

と印象付けるのは明らかにメディアサイドのミスリードではないでしょうか？

テレビのニュースでは高市新政権の写真をわざと斜めにしたり、ブレ感のある映像を使用したことが問題になりました。ダッチアングルと言って、見る側の不安を煽ったり緊張を与える手法だそうです。わざとだとしたら許されることではありません

ミスリードや印象操作。メディアがこんなことを意図的にしているとしたら、それこそ「停波！」なんてことになっちゃうかもよ。