¥Ï¥ê¥¹»á¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤È¤Î¡ÖÊ£»¨¤Ê¡×´Ø·¸¸ì¤ë¡¡Æ¤ÏÀ²ñÄ¾Á°¤Ë¤Ò¤É¤¯¡Ö¼ºË¾¡×
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥Ï¥ê¥¹Á°ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÆ¤ÏÀ²ñÄ¾Á°¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¤¤¤éÎ©¤¿¤·¤¤²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬¥Ï¥ê¥¹»á¤ÎÀ®¸ù¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡££³£°Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬¡ÖÊ£»¨¡×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¼¨¤¹°ìÎã¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î»ê¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ï¡¢Èà¤ÎÆ°µ¡¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈà¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Î»ä¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î½ÅÍ×¤ÊÂÐ·è¤ÎÄ¾Á°¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿ÄÌÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê·ãÀï½£¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç¡Ö°ìÉô¤Î¿Í¡¹¡×¤¬¥Ï¥ê¥¹»á¤Î¤³¤È¤ò°¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤¬¡¢»ä¡Ê¥Ï¥ê¥¹»á¡Ë¤¬Èà¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¡×¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á¤¬ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¡Ö¡Ø»ä¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¿¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¢¤òÎ©¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¯¼ºË¾¤·¤¿¡£Á´¤¯É¬Í×¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¿·Ãø¡Ö£±£°£·¡¡£Ä£á£ù£ó¡×¤ÎÀëÅÁ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¥¹»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤È¤Ïº£¤Ç¤âÍ§¿Í´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢£²ÆüÁ°¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦ÅÅÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Èà¤Ë¤Ò¤É¤¯¼ºË¾¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ê¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Ï¥ê¥¹»á¡Ë
¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏËÜÍè¡¢Áá´ü¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¼þ°Ï¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¶¥Áè¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¶¥Áè¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤ÏÆ¤ÏÀ²ñ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Ï¥ê¥¹»á¡Ë
¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Ø¤ÎºÆ½ÐÇÏ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖºÆ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢ÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤ë¡×¤È¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÀµ¤·¤¤µ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë²¿¤«¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤À¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ñÌ±¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¡ÖÁ°²ó½ÐÇÏ¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¡Öº£¸å¿ô¥«·î¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ò¸«Äê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×