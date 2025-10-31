東京市場まとめ

1.概況

日経平均は304円高の51,629円と続伸で寄付きました。ドル円相場が円安基調で推移したほか、米アップル［AAPL］などのハイテク企業の好決算を材料に買いが優勢となりました。序盤から上げ幅を拡大して推移し、9時50分に1,065円高の52,391円をつけるまで上昇しました。その後は伸び悩み、上げ幅を縮小し前場は622円高の51,948円で取引を終えました。





2.個別銘柄等

後場も堅調で、再び本日の高値を目指しての推移となりました。中ごろまで上げ幅を拡大し、底堅い推移となった日経平均は最終的に1,085円高の52,411円と高値引けとなり、初の52,000円台をつけて連日で最高値を更新し、取引を終えました。新興市場では東証グロース250指数が続伸し、1.0％高となりました。

オリエンタルランド（4661）は10.0％安の3,120円をつけ大幅反落となりました。30日発表した2026年6月期の中間決算は、営業利益が前年同期比8.0％増の682億円となり、従来予想の618億円（同2.1％減）を上回り増益で着地したものの、通期予想に対する進捗率は42.7%であることなど、一部には決算内容を失望した売りが出ました。



村田製作所（6981）は11.9％高の3,392円をつけ大幅反発となりました。31日14時頃、2026年3月期の営業利益が、従来予想の2,200億円（前期比21.3％減）から一転して増益となる2,800億円を見込むと発表し、増益となるガイダンスを好感した買いが優勢となりました。



日本たばこ産業（2914）は一時10.9％高の5,463円をつけ株式分割考慮後の上場来高値を更新しました。30日、2025年12月期（今期）の当期純利益が前期比3.1倍の5,620億円になりそうだと発表し、従来予想の4,940億円から上方修正となったことに加え、市場予想を上回る見通しが好感され買いが入りました。



食料品の東洋水産（2875）は一時9.3％高の11,235円をつけ、年初来高値を更新しました。31日前引け後に発表した2026年3月期の中間純利益は前年同期比0.6％減の333億円と、市場予想を上回ったことで、これを好感する買いが優勢となりました。



CRE（企業不動産）に関するソリューション提供などを手掛けるククレブ・アドバイザーズ（276A）はストップ安水準となる19.5%安の4,140円をつけ大幅反落となりました。30日に、公募や第三者割当増資による発行済み株式総数（30日時点）の最大18％ほどにあたる新株の発行で、最大約39億円を調達すると発表し、これによる株式需給の悪化や1株利益の希薄化への懸念から売りが殺到しました。

VIEW POINT: 明日への視点

日経平均は週間で6.3％高の52,411円と大幅高で取引を終えました。半導体銘柄が日経平均をけん引しているものの、本日はそのほかの好決算銘柄にも買いが入っています。来週に向けて、引き続き企業の決算発表に注目が集まります。



本日の大引け後には東京エレクトロン（8035）やレーザーテック（6920）、SCREENホールディングス（7735）の決算が控えており、強気の半導体セクターを後押しする内容を示せるか注目です。また経済指標では、9月の米PCE価格指数の発表が予定されています。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部