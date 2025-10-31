ＡＩＧＨＤ、今期経常を一転17％減益に下方修正

エージェントＩＧホールディングス <377A> [名証Ｍ] が10月31日大引け後(16:45)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の2.5億円→1.1億円(前期は1.3億円)に56.9％下方修正し、一転して17.3％減益見通しとなった。

なお、1-6月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

国内事業において、統廃合の進む保険代理店業界における積極的なM&A及び事業承継並びに営業社員の合流によるマーケットシェアの拡大により、損害保険及び生命保険いずれも手数料収入が想定を上回って推移した結果、営業収益は当初予想を上回る見通しとなりました。一方で、国内事業において、昨今の国内保険業界の動向を踏まえた募集品質維持・向上のためのコストを積極的に投下したほか、これらサポート体制に見合った営業社員の人事制度の見直しを来期以降に持ち越しとしたことなどにより、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも当初予想を下回る見通しとなったことから、通期連結業績予想を修正することといたしました。※本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて判断したものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

