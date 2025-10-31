【↑】日経平均 大引け｜ 3日続伸、ハイテク株が買われ5万2000円を突破 (10月31日) 【↑】日経平均 大引け｜ 3日続伸、ハイテク株が買われ5万2000円を突破 (10月31日)



日経平均株価

始値 51629.80

高値 52411.34

安値 51613.03

大引け 52411.34(前日比 +1085.73 、 +2.12％ )



売買高 28億8524万株 (東証プライム概算)

売買代金 8兆5645億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は1085円高と3日続伸、連日の最高値更新に

２．米国で発表されたアップルやアマゾンの好決算も追い風

３．日経平均は5万2400円台に上昇、AI・半導体関連が強い

４．アドテストやＳＢＧ、東エレク、イビデンなどが買われる

５．今期業績予想の上方修正を発表した日立が人気化し最高値



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比109ドル安と続落した。四半期決算を発表したマイクロソフト なとハイテク株を中心に売りが優勢となった。



東京市場では、日経平均株価は大幅に3日続伸。AI・半導体関連株への人気は続き日経平均は5万2000円を突破し、連日の最高値に沸いた。



前日の米株式市場は、NYダウが軟調だったが、取引終了後に発表されたアップル やアマゾン の決算内容は良好だった。これを受け、米ナスダック100指数の先物が上昇したほか、為替の円安が進行したことも好感され、日経平均は値を上げてスタート。AI・半導体関連などハイテク株を中心に買いが集まり、上昇幅は1000円を超え5万2000円を突破した。週末・月末に加え3連休を控え、上値では利益確定や持ち高調整の売りも出やすく、日経平均は前引けにかけ一時、伸び悩んだ。しかし、後場に入ってから再び買い人気が強まった。結局、日経平均株価は5万2400円台まで値を上げ、3日連続で最高値を更新した。



個別銘柄では、アドバンテスト<6857>やソフトバンクグループ<9984>、東京エレクトロン<8035>が高く、フジクラ<5803>やファーストリテイリング<9983>、三菱重工業<7011>が買われた。今期業績予想の上方修正を発表した日立製作所<6501>は買い人気となり最高値を更新した。イビデン<4062>やＳＣＳＫ<9719>、村田製作所<6981>が急伸し、ＪＴ<2914>やコナミグループ<9766>が大幅高となった。



半面、レーザーテック<6920>やキオクシアホールディングス<285A>、キーエンス<6861>が安く、トヨタ自動車<7203>やＮＥＣ<6701>は軟調。武田薬品工業<4502>や住友商事<8053>が値を下げた。オリエンタルランド<4661>やＤＭＧ森精機<6141>、デンソー<6902>は急落した。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ファストリ <9983>、ＳＢＧ <9984>、コナミＧ <9766>、東エレク <8035>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約807円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は京セラ <6971>、デンソー <6902>、第一三共 <4568>、ＯＬＣ <4661>、キーエンス <6861>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約81円。



東証33業種のうち上昇は23業種。上昇率の上位5業種は(1)電気・ガス、(2)食料品、(3)非鉄金属、(4)電気機器、(5)情報・通信業。一方、下落率の上位5業種は(1)輸送用機器、(2)金属製品、(3)医薬品、(4)パルプ・紙、(5)サービス業。



■個別材料株



△守谷商会 <1798> [東証Ｓ]

26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正。

△タカミヤ <2445> [東証Ｐ]

今期は一転最終増益の見通し。

△ブレインＰ <3655> [東証Ｐ]

富士通 <6702> によるTOB価格にサヤ寄せ。

△リケンテクノ <4220> [東証Ｐ]

今期最終を12％上方修正、配当も6円増額。

△ペガサス <6262> [東証Ｓ]

上期経常は17％増益で着地。

△アンリツ <6754> [東証Ｐ]

7-9月期大幅増益・受注高回復を評価。

△ぷらっと <6836> [東証Ｓ]

9月中間期は営業黒字で着地の見通し。

△村田製 <6981> [東証Ｐ]

今期は一転営業増益の見通し。

△Ｍ＆Ａ総研 <9552> [東証Ｐ]

26年9月期増収増益へ。

△コナミＧ <9766> [東証Ｐ]

第2四半期営業益29％増で通期計画進捗率61％



▼ククレブ <276A> [東証Ｇ]

新株発行で希薄化懸念。

▼ＤＭＧ森精機 <6141> [東証Ｐ]

今期営業利益59％減へ。



東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ブレインＰ <3655>、(2)アンリツ <6754>、(3)タカミヤ <2445>、(4)コナミＧ <9766>、(5)ソシオネクス <6526>、(6)Ｍ＆Ａ総研 <9552>、(7)蝶理 <8014>、(8)テクセンド <429A>、(9)稀元素 <4082>、(10)村田製 <6981>。

値下がり率上位10傑は(1)ＤＭＧ森精機 <6141>、(2)航空電子 <6807>、(3)明電舎 <6508>、(4)ＯＬＣ <4661>、(5)ＪＣＲファ <4552>、(6)明和産 <8103>、(7)中外炉 <1964>、(8)リンクユーＧ <4446>、(9)Ｍ＆Ａキャピ <6080>、(10)合同鉄 <5410>。



【大引け】



日経平均は前日比1085.73円(2.12％)高の5万2411.34円。ＴＯＰＩＸは前日比31.04(0.94％)高の3331.83。出来高は概算で28億8524万株。東証プライムの値上がり銘柄数は971、値下がり銘柄数は580となった。東証グロース250指数は714.64ポイント(7.18ポイント高)。



［2025年10月31日］





株探ニュース

