“紅白歌手”木山裕策、庭に実ったレモンを披露「丸くて可愛い」「綺麗なレモンですね」
歌手の木山裕策（57）が30日、自身のインスタグラムを更新。自宅の庭で育てたレモンを披露した。
「今日は久しぶりのお休みだったので、長い間放ったらかしにしていた庭の整理を」したという木山は、枝についたレモンを手に持つ写真をアップ。「今年はレモンが豊作で、なんと9つも収穫できました」と報告し、収穫したてのレモンを披露した。
「一本で結実しやすいのが特徴」だという品種「マイヤーレモン」は、「オレンジとレモンの交雑種なので、カタチも丸くて可愛いです」と説明。「今夜は紅茶に入れてレモンティーをいただきます」と明かし、充実した休日の様子を伝えた。
コメント欄には「まんまる〜」「丸くて可愛いレモン」「綺麗なレモンですねぇ〜!!!色々なことに使えそう」「初めて見ました」などの声が寄せられている。
木山は、大阪府出身。日本テレビ系オーディション番組『歌スタ!!』より、2008年2月に1stシングル「home」でデビュー。家族愛を素朴かつ情感たっぷりにつづった歌詞と、ハートフルな歌声が大きな話題を呼んだ。同年10月にはミニアルバム『WAIT FOR YOU〜今の僕に出来る事〜』をリリース。また同年末の『第59回 NHK紅白歌合戦』への初出場も果たした。
