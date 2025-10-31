チェ・ウシク、チョン・ソミンの頬に手を当てキス寸前…「2人を出会わせてくれてありがとう」 韓国ドラマ『私と結婚してくれますか？』場面カット
俳優のチェ・ウシクとチョン・ソミンが出演する韓国ドラマ『私と結婚してくれますか？』（全12話／毎週金曜・土曜2話ずつ配信）がディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」のコンテンツブランド スターにて独占配信中。同作を韓国で放送しているSBSの公式インスタグラムが31日更新され、2人のキス寸前ショットが公開された。
【写真あり】チェ・ウシク、チョン・ソミンの頬に手を当てキス寸前…
投稿ではススキが生い茂る中、チェ・ウシクがチョン・ソミンの頬に手を当て、キスする直前のカットを公開。
きょう夜に最新話が公開されることから「放送が待ち切れない！」「こんな2人をみたら溶けそう…」「2人のケミは最強です」「2人を出会わせてくれてありがとう」と反響が集まっている。
【写真あり】チェ・ウシク、チョン・ソミンの頬に手を当てキス寸前…
投稿ではススキが生い茂る中、チェ・ウシクがチョン・ソミンの頬に手を当て、キスする直前のカットを公開。
きょう夜に最新話が公開されることから「放送が待ち切れない！」「こんな2人をみたら溶けそう…」「2人のケミは最強です」「2人を出会わせてくれてありがとう」と反響が集まっている。