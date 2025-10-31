DA-SD1の上にKS-55HGを設置した使用イメージ

クリプトンは、デスクトップ・スピーカーの音質改善に活用できるスピーカースタンド「DA-SD1」を31日に発売した。価格はペアで税別29,800円。KRIPTON Online Store専用商品。

スピーカースタンド「DA-SD1」

同社デスクトップアクセサリーシリーズの第三弾。主にクリプトンのKS-55、KS-7、KS-9シリーズなどの下に配置する事で、スピーカーを耳の高さに合わせやすくし、デスクトップでの音場をさらに良く調整できるという。

デスクから15cmの高さにスピーカーを設置できる。底面には、クリプトンのオーディオボード素材として制振効果に定評のある鉄球サンドを入れた重量級ボード。天面はMDF。支柱はゴムの木ランバーコア材を使っている。

想定対象機種はKS-55、KS-55Hyper、KS-55HG、KS-7HQM、KS-9Multi、KS-9Multi+、KS-9Multi U。

天面サイズは111×205×12mm(幅×奥行き×高さ)で、底面は120×210×44mm(同)。全体の高さは150mm。重量は片側1.5kg。