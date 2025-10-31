(C)創通・サンライズ

テレビアニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」放送開始10周年を記念して、サウンドトラックより収録曲をセレクトしたアナログレコード「『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10th Anniversary Soundtrack Collection(アナログ盤)」の発売が決定した。2026年2月11日発売で、LP1枚組(カラーヴァイナル)。価格は5,500円。

計16曲を収録したアナログレコードで、ジャケットはキャラクターデザイン原案の伊藤悠氏による新規描きおろしを予定している。レーベル盤面は、カラーヴァイナル仕様。音楽は、人気アニメ・ドラマ・映画の音楽を手掛ける横山克氏が手掛けた。

「ストンプやマリアッチ的要素、オーケストラと民族音楽・エレクトロの融合。これらの『鉄血のオルフェンズ』の世界を彩る“音楽の仕掛け”は時間が経っても色褪せず、10年経った今でも新鮮に響きます。そして、デジタルでは味わえない、アナログ盤ならではの立体的なサウンドや温かみのある音色は、『鉄血のオルフェンズ』の作品世界をより深く感じさせてくれます。10周年の記念に、アナログ盤で特別な体験をぜひお楽しみください」とのこと。

店舗別特典としてA-on STOREではクリアジャケット(120×120mm/幅×高さ)、Amazonではメガジャケ、セブンネットショッピングではアクリルコースター、楽天ブックスではアクリルキーホルダーが用意される。

収録録曲 計16曲

-Side A-

01: Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans

02: Strengths Focus

03: Make You Believe

04: Speculative Methods

05: Dual for Life

06: Defenders of the Wild

07: Different Definitions

08: Hoping for You

-Side B-

01: Crescent Moon - Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans 2

02: Brave Figure

03: Battle of the Seven Stars

04: Thank you, Mika

05: Hashmal - The Legend of the Calamity War

06: The Dignity of Lords

07: All Out

08: Crescent Moon - Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans 2 - Piano Solo