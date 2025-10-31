【くら寿司】「メガ中とろ」が驚きの110円！さらに世界の料理も期間限定で登場だよ〜。

回転寿司チェーンのくら寿司は、2025年10月31日から11月3日までの4日間限定で、「メガ中とろ（一貫）」を特別価格の110円で販売。また、10月31日から11月27日まで、大阪・関西万博店で人気を博した世界各国の代表的な料理を再現した特別メニューから、2商品を期間・数量限定で販売しています。

トルコとスペインの人気料理が登場

くら寿司は大阪・関西万博店の来店者30万人突破を記念し、「メガ中とろ（一貫）」を10月31日から4日間限定で110円で販売しています。さらに、大阪・関西万博店で世界各国の代表的な料理を再現した特別メニューから、トルコ共和国の「ケバブ」と、スペイン王国の「ハモンセラーノ」も期間限定で登場。

・メガ中とろ（一貫）

脂の乗った中トロを大切りにし、熟成で旨みを引き出した贅沢な一皿。とろける食感と上質な味わいが楽しめます。

販売期間は10月31日から11月3日まで。価格は110円。

・ケバブ＜トルコ共和国の料理＞

スパイスを効かせた肉にオニオンマリネを添えた、トルコの風味豊かな一品。

販売期間は10月31日から11月27日まで。価格は240円。

価格は店舗によって異なります。

・ハモンセラーノ＜スペイン王国の料理＞

スペイン産生ハムをオリーブオイルでシンプルに仕上げた、素材の旨みを味わう一品。

販売期間は10月31日から11月27日まで。価格は240円。

価格は店舗によって異なります。

ケバブ、ハモンセラーノは持ち帰り不可。

いずれも予定数量に達し次第、販売終了します。

・来春、大阪市内に「大阪・関西万博店」の店内インテリアを一部移設した新店がオープン決定

大阪・関西万博店で使用されたペットボトルのキャップやポリタンクを再利用したレジカウンターなど、店内インテリアの一部を移設・再活用。

万博の思い出を引き継ぐ"万博レガシー"として、特別な体験を提供する予定です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部