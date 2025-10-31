mikko×サンリオの“いちご”コラボがかわいすぎる！キラキラ瞳のキティやタイニーチャムが有楽町に登場
人気イラストレーター・mikkoさんが描く「mikko characters」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーション！いちごをテーマにした限定グッズを展開するポップアップストアが、有楽町マルイで2025年11月25日(火)まで開催されている。
【画像】mikko×サンリオキャラクターズのコラボグッズを見る
■キラキラ瞳＆ほてった頬のサンリオキャラが誕生！
今回のコラボでは、mikko charactersからムース、キャミー、ラテ、スフレの4キャラクター、サンリオからはハローキティ、マイスウィートピアノ、こぎみゅん、タイニーチャムの4キャラクターが登場。mikkoさんのイラストの特徴であるキラキラした瞳とほんのりピンクに染まった頬に、おそろいのフリフリの洋服がとってもキュート。いちごモチーフの淡いピンクカラーと相まって、見ているだけで幸せな気持ちにさせてくれる。
■ぬいぐるみからポーチ、アパレルまで！充実のラインナップ
グッズラインナップの目玉は、いちご柄のワンピースを着たムースとハローキティの「ぬいぐるみ」(3850円)と、8キャラクター全員がそろう「ぬいぐるみキーホルダー」(2530円)。手頃な「アクリルキーホルダー」(990円／ランダム全8種)もブラインド仕様で登場している。
実用的なアイテムも充実しており、「ティッシュポーチ」(2200円／全4種)はコスメやアクセサリーを収納できる2WAY仕様。冬にぴったりな「ファーポーチ」(2860円)や「ファーチャーム」(1760円／全4種)、パール付きリボンがキュートな「マルチクリップセット」(1320円／全4種)など、日常を彩るアイテムとして展開される。
このほか、「クリアステッカーセット」(880円)、「PVCマルチケース」(880円／ランダム全4種)、「マルチバインダー」(2860円)、「ランチトートバッグ」(2530円)、「いちご型巾着」(1650円)、「ジップパーカー」(7480円／全2種)など、幅広い価格帯のグッズがそろっている。
なお、ぬいぐるみのムースとぬいぐるみキーホルダーのラテは2025年11月1日(土)入荷予定、ぬいぐるみキーホルダーのこぎみゅん・タイニーチャムは2025年11月12日(水)入荷予定となっている。入荷遅れ商品については、2025年10月30日〜11月16日(日)23時59分の期間、公式オンラインショップ「HICUL」にて受注販売も実施される。
■1万1000円以上購入で限定ノベルティがもらえる！
購入金額に応じて、先着で特別なノベルティがプレゼントされる。2025年10月25日からは4400円以上でオリジナル紙ショッパー、1万1000円以上でパールチャーム(ランダム全4種)がもらえる。
さらに2025年11月12日(水)からは、1万1000円以上購入でエコトートバッグ(全1種)のプレゼントも始まる。どれも数量限定なので、狙っているアイテムがある人は早めの来店がおすすめだ。
■【重要】整理券配布＆予約情報！混雑日は要チェック
連日大盛況につき、2025年10月30日〜11月3日(祝)の期間は、オープン前に入店整理券が配布される。配布場所は有楽町駅地下1階の駅前広場、配布時間はオープン前10時30分頃となっている。
さらに、2025年11月12日(水)・11月13日(木)の2日間は、時間帯ごとの事前予約制(先着順)となっているので注意が必要。該当日は予約なしでは入店できないため、必ず事前にLive Pocketにて入場チケットを取得しよう。
mikkoファンもサンリオファンも見逃せない、1カ月間限定のポップアップストア。週末は混雑が予想されるため、平日の来店もおすすめ。いちごモチーフのかわいいグッズで、日常に小さなときめきをプラスしてみて。
「mikko illustrations × sanrio characters POP UP STORE」
開催期間：開催中〜2025年11月25日(火)
開催場所：有楽町マルイ 1F カレンダリウムF02
住所：東京都千代田区有楽町2-7-1
営業時間：11時〜20時
※最終日2025年11月25日(火)は19時まで
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)mikko illustrations
(C)2025 SANRIO CO.LTD.APPROVAL NO.L663020
