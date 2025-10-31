奈良県教委は３０日、２０２６年度から、教員免許を持たない人を専門的な資格や実績に応じた「スペシャリスト教員」として採用する、と発表した。

従来の社会人採用とは異なり、任期を３年間に限ることで応募を促進する狙いがある。筆記試験を行わず、面接などで熱意や実績を重視して選考する。

募集教科は▽高校の数学・理科▽高校の情報・工業・農業▽特別支援学校の特別支援（自立活動）▽小・中・義務教育学校の国語――でそれぞれ若干名（１〜２人）を募集する。民間企業や研究機関で研究に携わる人や、作業療法士や登録日本語教員といった資格保有者を想定している。採用者には、通常の教員免許と異なる「特別免許状」が授与される。

大石健一教育長は記者発表で「民間などの実用的な知見を、３年間で集中的に学校現場に取り入れたい」と話した。募集期間は１２月５日までで、問い合わせは教職員課定数管理係（０７４２・２７・９８５２）。

また、講師不足の解消に向け、公立校の仕事に特化した求人サイト「ミツカルセンセイ」を活用して県立高や特別支援学校の講師を募集する取り組みも開始。県内の公立校では講師が不足しているといい、講師登録数の増加を促す。問い合わせは同課小中人事係（０７４２・２７・９８４４）。