スキマバイトの店側“ドタキャン”で賠償責任は…勤務前日にキャンセルされた男性「労働契約の成立」主張し求人側提訴

スポットワーク、いわゆるスキマバイトで、求人側から「直前キャンセル」をされたと主張する男性が1万4000円の賃金の支払いを求め、求人側を提訴しました。

大学生の男性（21）は2025年5月と6月、スポットワークアプリを通じて、都内の飲食店などでそれぞれ5時間の求人に申し込み、マッチングが成立したものの、勤務前日にキャンセルされたということです。

大学生の男性：

その日の時間を空けて働いているので、（キャンセルで）その分の予定がなくなってしまうっていうのもあるし、その分のお金がもらえない。1人暮らしの分、食費であったりかさむことが多くて、生活が苦しいというか。

男性側は、「マッチング時点で労働契約が成立」していると主張、受け取るはずだった約1万4000円の賃金の支払いを求めています。

求人側の飲食店の運営会社は、「まだ訴状が届いてないのでコメントができない」としています。

「直前キャンセル」をめぐっては、厚労省が7月、労働者が応募した時点で契約が成立するのが「一般的」とした見解のリーフレットをまとめ、大手アプリ事業者も9月から規約を変更するなど労働者保護の対策を強化しています。