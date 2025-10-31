「フライパンひとつでできる秋のごちそう」といえば？手ごろなアレが豪華なごちそうに変身
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」©️ABCテレビ
金曜日は「ボクでもできる！金曜日」と題し、DAIGOでも一人で作れる簡単レシピにチャレンジ。今回は「塩サバとキノコのアクアパッツァ」を料理コラムニストの山本ゆりさんに教わる。
テーマ「塩サバとキノコのアクアパッツァ」
本日のDAIGOのリクエスト「フライパンひとつでできる秋のごちそう」に応えてゆりさんが教えてくれるのは、秋においしいさばときのこを使った「アクアパッツァ」。
手頃な塩さばが見た目も豪華なごちそうに変身！ しかも、フライパンひとつでできる手軽さは「簡単でおいしくて最高！」とDAIGOもオススメ！©️ABCテレビ
「塩サバとキノコのアクアパッツァ」
＜材料（２人分）＞
塩さば ２切れ
しめじ 100g
エリンギ 50g
ミニトマト（赤・黄） 10個
にんにく ２片
水 大さじ２
酒 大さじ２
塩 小さじ1/4
オリーブ油 適量
黒こしょう（粗びき） 適量
ドライパセリ 適量
＜作り方＞
① しめじは石づきを切ってほぐし、エリンギは長さを半分に切って薄切りにし、ミニトマトは半分に切り、にんにくはみじん切りにする。
② フライパンにオリーブ油適量を中火で熱し、塩さばを身の方から入れて焼き、こんがりしたら裏返し、皮を上にしてしめじ、エリンギを加え、トマト、にんにくを加え、きのこに塩をふって水、酒、オリーブ油大さじ２を加え、蓋をして中火で４分煮る。
③ ②にオリーブ油をかけ、黒こしょう、ドライパセリをふる。
【TVer】作り方を動画で見る
DAIGOの試食コメント
「塩さばがおいしい！絶妙に塩気がきいているし、旨みをしっかりと吸ったきのこもすごくおいしいです。トマトの酸味もあってバランスもいい！とても簡単だし、ぜひ作ってみてほしいです！」