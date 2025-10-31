日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」

金曜日は「ボクでもできる！金曜日」と題し、DAIGOでも一人で作れる簡単レシピにチャレンジ。今回は「塩サバとキノコのアクアパッツァ」を料理コラムニストの山本ゆりさんに教わる。

テーマ「塩サバとキノコのアクアパッツァ」

本日のDAIGOのリクエスト「フライパンひとつでできる秋のごちそう」に応えてゆりさんが教えてくれるのは、秋においしいさばときのこを使った「アクアパッツァ」。

手頃な塩さばが見た目も豪華なごちそうに変身！ しかも、フライパンひとつでできる手軽さは「簡単でおいしくて最高！」とDAIGOもオススメ！

「塩サバとキノコのアクアパッツァ」

＜材料（２人分）＞

塩さば ２切れ

しめじ 100g

エリンギ 50g

ミニトマト（赤・黄） 10個

にんにく ２片

水 大さじ２

酒 大さじ２

塩 小さじ1/4

オリーブ油 適量

黒こしょう（粗びき） 適量

ドライパセリ 適量

＜作り方＞

① しめじは石づきを切ってほぐし、エリンギは長さを半分に切って薄切りにし、ミニトマトは半分に切り、にんにくはみじん切りにする。



② フライパンにオリーブ油適量を中火で熱し、塩さばを身の方から入れて焼き、こんがりしたら裏返し、皮を上にしてしめじ、エリンギを加え、トマト、にんにくを加え、きのこに塩をふって水、酒、オリーブ油大さじ２を加え、蓋をして中火で４分煮る。



③ ②にオリーブ油をかけ、黒こしょう、ドライパセリをふる。

DAIGOの試食コメント

「塩さばがおいしい！絶妙に塩気がきいているし、旨みをしっかりと吸ったきのこもすごくおいしいです。トマトの酸味もあってバランスもいい！とても簡単だし、ぜひ作ってみてほしいです！」