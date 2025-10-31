韓国でも話題！水分エッセンスを77%配合したジョンセンムルの“水彩画チーク”をよしミチ姉弟・ミチがトライ
韓国高麗人蔘社が、韓国コスメブランド「JUNGSAEMMOOL(ジョンセンムル)」の新商品発表会を開催。Z世代のファッションアイコンとして注目される“よしミチ姉弟”の姉・ミチさんが登壇した。
【注目アイテムを見る】透明でナチュラルなメイクアップを目指す「ジョンセンムル」の「アーティスト クッション ブラッシュ」は、“水彩画チーク”(全10色)として韓国でも人気
イベントでは、ブランドの代表であるジョン・センムルさんも登壇し、今後のブランド展開や、新商品のクッションチーク、ホリデーコレクションについて紹介した。
ジョン・センムルさんは、韓国最大の美容サイト「GLOWPICK」が開催するアワードで2025年新人賞を受賞した「アーティスト クッション ブラッシュ」(各1980円)を使ってミチさんにメイクを施し、「水分エッセンスを77%配合しているので、これ1つで乾燥も解決できますし、顔の色合いも健康的に見せてくれますよ」とアピール。
同商品は、全10色の幅広いカラーバリエーションで展開しているが、今回は「ラベンダーピンク」と「コーラルヘイロウ」のチークを試し、「これらはアジア人が持っているイエローベースの肌を華やかに見せてくれます。実際に健康的な肌の色になりましたね」と解説した。
さらに、ジョン・センムルさんは「コーラルヘイロウ」をリップにも使用。「そうするとチークの色と統一できます。また、おでこや顎、鼻の下の部分にも塗ると調和が取れて、ヘルシーな顔になりますよ」と、メイクアップ術を披露してくれた。
これにミチさんは「リップとチークを一緒に使ったことはなかったので今後取り入れてみたいなと思います。ナチュラルな発色、血色感がいいなと思いましたし、塗っている感触はすごくなめらかでした。テクスチャーもいいので、これからたくさん使っていきたいと思います」と、感想をコメント。
ちなみにこのアイテムは、水を含んだように澄んだ水彩カラーが印象的なことから、“水彩画チーク”として韓国で人気を博しているという。美容サイト「GLOWPICK」の満足度調査では、ユーザーから「クリームチークの欠点をすべて解決する」、「ベースが崩れずなじみがよく、肌がきれいに見える」といった声が寄せられており、製品満足度99%を獲得。ブランドアンバサダーを務める韓国人気アイドルグループ・TWS(トゥアス)のプロモーションでも注目を集めている。
同社はそのほか、新商品として、ブランド初のホリデーコレクション 「ホリデーエディション」(4950円/2025年11月3日(月)発売/Qoo10で販売)を展開。こちらは、“スターリット ユーティフル(Starlit Youtiful)”をテーマとし、ホリデー限定パッケージの「エッセンシャル スキン ヌーダー クッション」や、リフィル1点(パフ付き)、フィックスミスト「エッセンシャル ムル マイクロフィッティングミスト」などを合わせたもの。夜空を彩る星々からインスピレーションを受けたというパッケージは、ラベンダーパープルとゴールドディテールが神秘的で上品なイメージを演出している。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
