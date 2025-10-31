今、ツアーを終えた星野源の最新アルバムを聴くとどういう印象を受けるだろうか。リリースから半年近く経過したこの秋、ふと改めて『Gen』に向き合ってみた。

星野源は“何も変わっていない”――傑作『Gen』から辿る約20年前の記憶

リリースツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』から、筆者は大阪城ホール公演（6月25日）に足を運んだが、その時の眩しいばかりのパフォーマンスは今も記憶に鮮明だ。スーパーマリオとドラえもんという日本を代表する2大人気キャラクターをも“味方”につけた星野は、もうそこにいるだけで輝いていて、眩しくて、ミュージシャン／アーティストという枠組みを超えたポップアイコンたりえていることをつくづく思い知った。しかし、そこからももう4カ月が過ぎ去った。『Gen』というアルバムが“今”どのように聞こえてくるのか、気になったからだ。

通常運転。やはり通常運転だった。そう、これが彼のスタンダード。そこに立ち返れば立ち返るほど、このアルバム『Gen』がとても愛おしく感じられる。これだ、これが星野源だ。こういう星野源もある、とか、こういう星野源だっていい、ではなく、これこそが“人間・星野源”ではないか、と。そして、ライブで眩いばかりにエネルギーを放っていた“ポップアイコン・星野源”の中に、こうした“人間・星野源”が間違いなく潜んでいる……というより、それがそのままポップアイコンとして鮮やかに姿を変えていることに、筆者は驚きを隠せなくなった。このアルバムを聴いてこそ、星野の骨子と素顔がレイヤーとなって伝わってくるのではないか、と。

そして、再び繰り返し聴いているうちに、星野に最初に取材をした時のことを思い出すようになっていた。2004年、SAKEROCKのアルバム『慰安旅行』がリリースされた際、筆者は星野、伊藤大地、浜野謙太、田中馨の4人に事務所の小さな部屋で話を聞いたことは、実はわりと鮮明に覚えている。同じ高校出身者たちが集まったバンドだったし、当時の彼らはまだ20代前半だったが、身内ノリ、学生ノリはほとんどなく、それぞれにミュージシャンシップの高さを自覚していたのに驚かされた。もちろんそれは、マーティン・デニーの曲名からグループ名が名づけられていたり、『慰安旅行』というタイトルが細野晴臣の『泰安洋行』へのオマージュだったりといった、ある種のマニアックな話ーーいや、もちろんSAKEROCKのその後の人気と星野のブレイクによって、今となってはこうしたネタは決してマニアックでもなんでもないのだがーーで盛り上がったから、というのもある。だが、音楽に取り組む姿勢は、みな非常に真摯で、特に星野は当時まだ歌っていなかったにも関わらず、“いいメロディ”への愛着を演奏でどのように表現するのかを丁寧に話してくれたのを今でも忘れていない。ユーモアもあるし知識も豊富、飄々としている、だけど、何より音楽に真面目な人だ。それが星野の第一印象だった。

昨年9月、その星野と久しぶりに顔を合わせて話をした。『星野源のおんがくこうろん』（NHK Eテレ）のシーズン3に“シノかいせついん”として呼んでいただいた筆者は、彼の最初のアルバム『ばかのうた』（2010年）で取材をして以来実に14年ぶりに、収録スタジオで僅かながら雑談をしたのだ。無事に収録が終わり、でもすぐさま次の回の収録が控えている中、彼はわざわざ筆者のいる場所まで足を運んで近くに座り、「いやあ、ほんと久しぶりです、お元気ですか？」と話しかけてきてくれた。そこで自然と『POP VIRUS』（2018年）以降出ていない星野の新作アルバムの話になり、筆者も大好きなサム・ゲンデルの話になり、LAの音楽シーンの話になり……と会話が進み、その場でそのサム・ゲンデルと、彼とも親しい同じLA拠点のルイス・コール、サム・ウィルクスがニューアルバムに参加していることを教えてくれた。「来年の春には出せると思います」ーーそう打ち明けてくれた星野の表情は、初めて会った約20年前とはもちろん違い落ち着きもあるし貫禄もある。だが、丁寧に音楽に向き合う姿勢においては、何も変わっていないようにも思えた。私がシノかいせついんとして出演したキャロル・ケイの回は、放送時間こそ30分だったが、実際は1時間以上収録している。星野が本当に嬉しそうに曲に合わせて体を揺らしたり、思い入れを語ったりする横顔を眺められたのは役得だったが、至極当然ながら、星野源は音楽家なんだ、そして何より愛すべきリスナーなんだ、そんな思いを新たにした。

という体験を経ていることを除いたとしても、ニューアルバム『Gen』は、SAKEROCK結成以来の約四半世紀が彼の表現者としての身体に刻ませた皺や染みが、一人の人間の自然な姿をそのまま伝える大傑作だと今もってしても断言できる。無理にエンターテイナーであろうとしない、ある種の素っ気なささえ感じさせるここでの16曲は筆者には痛快でさえある。

星野源、現代の“絡まった糸”を解こうとする強かな抵抗

そうは言っても、彼の持ち味の一つは大衆性に共鳴するおおらかさにもある。シングルとして公開されていた1曲目「創造」は『スーパーマリオブラザーズ』の35周年テーマソング。もちろんシングルバージョンとは異なるミックス、冒頭のソウルフルなボーカルがカットされ、アナログシンセサイザーのメロディが追加されるなどの様々な工夫がされているが、ゲームの中で流れる効果音が使用されていたり、マリオの冒険さながらに右から左へとスクロールしていくようなスピード感で、エンターテイナーとしての星野を求めるファンの期待に応える。しかし、『世界陸上 アジア大会』TBS系テーマソングでもあった「生命体」、ドラマの主題歌として話題を集めた「不思議」「Eureka」のようなテレビで耳にすることが多かった楽曲たちでもーー思い返せばそもそも星野の作品が総じてそうであったようにーー浮ついた明るさなどない。常に何かにもがき、何かに苦しみ、何かに苛まれている。おそらくそうやって彼は音楽家としてのキャリアを進めてきた。国民的人気者になったのは、もちろん、前述したように大衆芸能をも愛する側面を持ち合わせているのもあるだろうし、それを形にする音楽的才能、センス、感性を持ち合わせていることもあるだろう、だが、それ以上に、どんなにもがいて苦しんでも世の中に対して精一杯の笑顔を作ることにも創造性を感じるクリエイターだからだと思う。そのための努力をきっと星野は惜しまない。

そういう意味で、このニューアルバムの個人的なベストトラックは10曲目「暗闇」だ。アルバムの半分を折り返したところに、唐突に現れるアコースティックギター弾き語りのこの曲は、アルバム『ばかのうた』の1曲目……つまりソロデビューの最初の一歩目とも言える「ばらばら」を思い出させるかもしれない。そう思うと、このニューアルバム『Gen』の根底に置かれた目線がおのずと浮き彫りになるのではないか。少なくとも、〈馬鹿な顔した／異形の者たち／妖怪の人肌〉という一節が聞こえてくる「暗闇」という本作随一の何も纏っていないこの曲は、『ばかのうた』の“ばか”とはまた違う、異形で妖怪のような何かが脳裏に張りつくようになった40代の彼の嘘偽りないため息のようなものだ。この曲を聴いた時に、星野のささやかな、でも骨の髄にまで染み込んだ抵抗の証をそこに見ることができたし、だからこそ、そこに収束されまいともがく強かな生命力の確かさを本作に窺うこともできたのだ。

ルイス・コール、サム・ゲンデル、サム・ウィルクスが参加したフューチャージャズスタイルの「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」、韓国のラッパーであるイ・ヨンジが参加した軽やかな「2 (feat. Lee Youngji)」、UMIとカミーロを迎えたメロウな「Memories (feat. UMI, Camilo)」、アメリカのラッパーのコーデー、DJ・ジャジー・ジェフが参加した緩やかなR&B調の「Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)」といった多様で豪華な客演陣が光る曲が要所要所に配置されている。だが、それらでさえ訴えかけてくるのは、まるで絡まった糸を解こうとする星野の、寡黙で静かで、丹念な働きかけだ。黙々とメロディに、歌に、演奏に没頭しながら、どうしてこんなにもつれてしまったのだろう、と振り返りながら、一つひとつ糸をほぐしていく星野。もしかすると本作はそんな作業を形にしたアルバムかもしれない。そして、それこそが極めて人間的、人間・星野源宣言と思えてしまうのは、我々……いや、少なくとも筆者がもつれた糸の中に入り込んでしまっている現代人の一人だからなのかもしれない、と思う。

私たちがコンサートやテレビ、ラジオを通して受け止める星野源は確かに現代日本を象徴するポップアイコンに他ならない。けれど、そんな星野でも、生きることに苦悩し、持って行き場のない怒りを吐き出したくなり、そこから逃れるためにストラグルし、時には涙を流す……そんな夜だってあることを『Gen』というアルバムは教えてくれるようだ。そしてそれは、星野源という一人の人間だけではなく、あなたや私もまた然り、ということでもあるだろう。この世界はどうなっていくのか。2025年もあと2カ月ほどになった今、ふと秋空を仰ぎながら筆者はそう感じている。

（文＝岡村詩野）